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СМИ: Настасью Шубскую поздравляют с беременностью
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СМИ: Настасью Шубскую поздравляют с беременностью 

Passion.ru 30 минут назад
Фото: Passion.ru
В минувшем году 24-летняя Настасья Шубская и 32-летний Александр Овечкин устроили пышное свадебное торжество. С тех пор поклонники пары внимательно изучают свежие снимки в надежде на известия о скором пополнении в звездном семействе. Так, на одной из последних фотографий, опубликованных дочерью актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского, подписчики разглядели округлившийся живот.
«Округлилась, похорошела», «Ждём Маленького ОВЕЧКИНА))))) Настя и Александр! Молодцы!», «Очень красивая, первое, что бросилось в глаза немного округлившийся животик😍если так я буду очень рада за вас», «Беременна 😊?», «А животик видно чуток. Наверно ждем прибавления в семье😘😁👍», «Мне кажется или чуть-чуть виднеется пузико, может у них будет малыш это счастье», — высказали предположения подписчики Настасьи.
Напомним, для Александра Овечкина и Настасьи Шубской этот брак стал первым. Отношения пары начались в марте 2015 года. Спустя полгода пара объявила о помолвке, а в 2016 году знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. В послесвадебном интервью пара признавалась, что мечтает поскорее стать родителями. Вполне возможно, что их мечта скоро сбудется, однако официальных комментариев пока не поступало.
Фото: instagram
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