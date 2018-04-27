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«Ждем маленького Овечкина»: дочь Веры Глаголевой поздравляют с беременностью
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«Ждем маленького Овечкина»: дочь Веры Глаголевой поздравляют с беременностью 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: Дни.ру
Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская заинтриговала пользователей соцсетей. Девушка опубликовала фотографию, а подписчики принялись поздравлять ее с беременностью.
Барышня опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в розовой шубке и обтягивающем черном платье с пестрым принтом. Особо внимательные фолловеры рассмотрели у Анастасии подросший живот.
"Округлилась, похорошела👶", «Ждем Маленького ОВЕЧКИНА))))) Настя и Александр! Молодцы!», «Очень красивая, первое, что бросилось в глаза немного округлившийся животик😍если так я буду очень рада за вас», «Очень красивая😍 и беременяш походу, как и я😂💙», «Беременна 😊?», «А животик видно чуток. Наверно ждем прибавления в семье😘😁👍», «Мне кажется или чучуть веднеется пузико, может у них будет малыш это счастье😍», — писали пользователи соцсети.
В июле прошлого года Анастасия Шубская вышла замуж за знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Теперь фанаты ждут не дождутся пополнения в звездном семействе, а в СМИ то и дело всплывают новости об интересном положении красавицы. Поэтому, вероятнее всего, эти предположения преждевременны.
Добавим, что менее года назад Шубская перенесла страшную трагедию. Из жизни ушла ее мать — Вера Глаголева. Актриса умерла 16 августа 2017 года в одной из клиник в Германии. Причиной ее гибели называется онкология в тяжелой стадии.
Вера Глаголева сыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ — «Бедная Саша», «Маросейка, 12», «Сошедшие с небес», «Одна война». Последний фильм под названием «Две женщины» вышел в 2014-м году.
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