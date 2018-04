5 жестоких психологических триллеров с рейтингом 18+

5 жестоких психологических триллеров с рейтингом 18+Сегодня наша подборка посвящена триллерам, которые могут напугать жестокостью и бескомпромиссностью. Собрали лишь самые горячие киноновинки 2017-2018 годов. Внимание! Все представленные в материале фильмы имеют рейтинг R, что означает их просмотр разрешен лицам, недостигших 17-летнего возраста только в сопровождении родителей или законного представителя. Рейтинг R может быть назначен из-за частого употребления непристойной лексики, продолжительных сцен насилия, секса или употребления наркотиков. Материалы по теме:

1. Недруги

Hostiles, 2017

Жанр: триллер, вестерн, драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 7.3 Купить в iTunes: 399 руб.

Бескомпромиссный приключенческий вестерн расскажет историю совместного путешествия старых непримиримых врагов, которые всей душой ненавидят друг друга. Шикарная атмосфера Дикого Запада, живописные пейзажи девственной дикой Америки, жестокие зрелищные перестрелки и сильная эмоциональная драма делают этот фильм обязательным к просмотру. Выделим убедительную игру Розамунд Пайк, известную по роли в фильме «Исчезнувшая». Здесь она вновь сыграла женщину с нездоровой психикой.

2. Тебя никогда здесь не было

You Were Never Really Here, 2017

Жанр: триллер, драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.6 / 8.1 Необычный триллер об одиночестве со специфичной авторской подачей материала. Этакий коктейль «Таксиста» и «Драйва». Правда кому-то может показаться, что кино явно старается казаться сложнее, чем есть на самом деле. Зрителя ждёт простой незамысловатый сюжет, минимум диалогов, невероятная жестокость практически в каждом кадре и саундтрек от гитариста группы Radiohead, который безумно давит на мозг в течение всего повестования. Безумно харизматичный Хоакин Феникс заслуженно получил за свою роль «Золотую пальмовую ветвь».

3. Страна призраков

Ghostland, 2017

Жанр: триллер, ужасы

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.5 / 6.6 Купить в iTunes: 399 руб.

Название фильма может отпугнуть. Кажется, что зрителя ждёт очередная история про дом с призраками, да и первые полчаса фильма едут по клишированным рельсам. Но затем маршрут резко меняется, и сценарий этой мрачной суровой истории становится непредсказуемым. Конечно, режиссёр фильма Паскаль Ложье не смог повторить успех своих шокирующих «Мученниц», но и этот фильм отличается от привычных и скучных фильмов ужасов последних лет. Нестареющая Милен Фармер, сюжетный твист и интересная концовка в наличии. Кстати, одна из главных действующих лиц актриса Тэйлор Хиксон в процессе съёмок получила ужасный порез лица, ей наложили около 70 швов. Вот уж где реальность смешалась с фильмом.

4. Охота на воров

Den of Thieves, 2018

Жанр: триллер, криминал, боевик

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.0 Купить в iTunes: 399 руб.

Новая совместная работа дуэта Гьюдгэст-Батлер. Напомню, что первый их фильм «Падение Лондона» получился довольно спорным, хоть и зрелищным. На этот раз криминальный боевик получился гораздо более цельным, хотя и напоминает в некоторых моментах голливудские эталоны жанра. Отличный напряжённый полицейский триллер «на вечер», который не претендует на что-то большее.

5. Мама и папа

Mom and Dad, 2017

Жанр: триллер, ужасы, драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.5 / 5.5 Смелый и забавный триллер о том, как взрослое население вдруг поголовно сошло с ума. Чёрный остроумный юмор, отличная безумная в хорошем смысле слова актёрская игра Николаса Кейджа (нет, это не шутка) разбавлены философскими размышлениями о самопожертвовании. Пронзительный диалог в середине истории открывает истинный замысел фильма, делая из него не банальный треш-угар, а самую настоящую сатиру о разбитых надеждах.