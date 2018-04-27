Школьники из Лосинки встретились с известным актером и режиссером Борисом Токаревым 

Ученики школы № 1381 в Лосиноостровском районе приняли участие в увлекательной и запоминающейся встрече. Накануне, 26 апреля, к ним в гости приехал известный актер и режиссер Борис Токарев. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— В преддверии великого праздника Дня Победы ребята посмотрели отрывки из фильма «Горячий снег», задали актеру свои вопросы и получили истинное удовольствие от общения с этим прекрасным человеком, — отметили в школе.
Напомним, Борис Токарев — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, первый вице-президент Гильдии актёров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют». В 1976 году он получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых за исполнение роли лейтенанта Николая Кузнецова в фильме «Горячий снег» по роману Юрия Бондарева. (иб)