Школьники из Лосинки встретились с известным актером и режиссером Борисом Токаревым

Ученики школы № 1381 в Лосиноостровском районе приняли участие в увлекательной и запоминающейся встрече. Накануне, 26 апреля, к ним в гости приехал известный актер и режиссер Борис Токарев . Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— В преддверии великого праздника Дня Победы ребята посмотрели отрывки из фильма «Горячий снег», задали актеру свои вопросы и получили истинное удовольствие от общения с этим прекрасным человеком, — отметили в школе.