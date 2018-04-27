Ещё
Школьники из Лосинки встретились с известным актером и режиссером Борисом Токаревым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из Лосинки встретились с известным актером и режиссером Борисом Токаревым 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Ученики школы № 1381 в Лосиноостровском районе приняли участие в увлекательной и запоминающейся встрече. Накануне, 26 апреля, к ним в гости приехал известный актер и режиссер Борис Токарев. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— В преддверии великого праздника Дня Победы ребята посмотрели отрывки из фильма «Горячий снег», задали актеру свои вопросы и получили истинное удовольствие от общения с этим прекрасным человеком, — отметили в школе.
Напомним, Борис Токарев — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, первый вице-президент Гильдии актёров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют». В 1976 году он получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых за исполнение роли лейтенанта Николая Кузнецова в фильме «Горячий снег» по роману Юрия Бондарева. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Детское кино покажут в «Вымпеле» Музыкальный фестиваль в Бабушкинском парке откроется 27 апреля Купель для крещенских купаний в СВАО установят на Дворцовом пруду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы46
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении31
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости17
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение