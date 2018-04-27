В Железноводске летом 2019 года пройдет кинофестиваль «Герой нашего времени»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 27 апреля. / ТАСС /. Международный кинофестиваль «Герой нашего времени» пройдет в Железноводске в мае-июне 2019 года. Он будет посвящен теме подвига, рассказали в пятницу на пресс-конференции его организаторы.

"Фестиваль с 2019 года будет проводиться ежегодно в конце мая, июне. Мы будем говорить о фильмах, которые исследуют подвиг человеческий, подвиги, которые люди совершают каждый день. Главный принцип — «чувства добрые лирой пробуждать», — рассказал инициатор идеи заслуженный артист РФ, актер, режиссер Сергей Пускепалис

По словам организаторов, идею проведения кинофестиваля уже одобрили в Министерстве культуры России , а также она получила поддержку губернатора Ставрополья.

Международный уровень

Продюсер, режиссер, председатель Русского художественного союза Эдуард Бояков отметил, что фестиваль с самого первого года будет содержать в себе и международную программу, примет зарубежных гостей, а его тематикой станут ленты разных жанров. «Мы принципиально будем работать с разными фильмами, это будет международный фестиваль, в котором будут исследоваться вопросы не только нашей страны, нашей культуры. Уверен, мы сможем увлечь этой идеей и звезд, и выдающихся режиссеров художественного, и документального, и игрового, и неигрового кино», — сказал он.

Рабочее название вызова

"Герой нашего времени" — это пока рабочее название нового фестиваля, сказал Бояков. «Конечно, с одной стороны это, что называется, недалеко ходили, но с другой — это и смелость, и вызов. Организовать фестиваль с таким громким названием классического произведения — согласитесь, это амбиция. Это фестиваль, который заявляет о необходимости возвращения к самым серьезным вопросам нашей жизни, морали, искусства», — сказал он.

Организаторы отмечают, что сам Железноводск полностью соответствует идее фестиваля, поскольку связан не только с отдыхом, но и с серьезными нравственными и художественными эстетическими исканиями, которые свойственны русскому человеку. «Здесь бывали Толстой, Лермонтов, Пушкин, именно благодаря этим именам мы и остаемся сегодня как самостоятельная культура», — отмечает Бояков.

Лучший Дворец культуры

На подготовку общегородского Дворца культуры к фестивалю выделяет более 220 млн рублей, сообщил на пресс-конференции глава Железноводска Евгений Моисеев . «Средства выделяются, уже с лета мы начнем ремонт, это будет одно из самых красивых зданий в городе», — пообещал мэр.

По замыслу организаторов, историческая каменная лестница от ул. Чайковского до Пушкинской галереи в центральной части Курортного парка станет «красной дорожкой», по которой кинозвезды будут спускаться к реконструированному Дворцу культуры. «Здесь будет организован променад, фактически весь центр города станет площадкой праздника», — сказал Моисеев.

Фестиваль ознаменует начало летнего высокого курортного сезона на всех Кавминводах. «Основные события пройдут в Железноводске, но площадки фестиваля будут работать во всех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод», — сообщил Моисеев.