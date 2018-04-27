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Программный директор ММКФ рассказал о победителе фестиваля
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Программный директор ММКФ рассказал о победителе фестиваля 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова.
По словам Разлогова, включить ленту в программу было непросто, поскольку необходима российская премьера, а якутские картины в первую очередь выходят на экраны у себя на родине, то есть тоже в России.
«В результате, мы никак не могли включить их фильмы в официальную часть фестиваля, только в российскую часть программы», — пояснил он.
Как отметил Разлогов, в этом году удалось договориться о показе ленты до того, как она выйдет на экраны в Якутии, что позволило добавить её в конкурс.
«На мой взгляд, чрезвычайно показательно, что она единогласно была признана членами жюри лучшей. И самой оригинальной, и самой своеобразной, очень уважительно относящейся к своим героям — старым людям, и к орлу, который там очень хорошо изображён беркутом», — добавил Разлогов.
ММКФ-2018 в Москве проходил с 19 по 26 апреля. В жюри конкурса вошли актриса Настасья Кински, режиссёр Анна Меликян, актёр Джон Сэвидж, режиссёр Лян Цяо.
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