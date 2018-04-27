Программный директор ММКФ рассказал о победителе фестиваля

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова

По словам Разлогова, включить ленту в программу было непросто, поскольку необходима российская премьера, а якутские картины в первую очередь выходят на экраны у себя на родине, то есть тоже в России.

«В результате, мы никак не могли включить их фильмы в официальную часть фестиваля, только в российскую часть программы», — пояснил он.

Как отметил Разлогов, в этом году удалось договориться о показе ленты до того, как она выйдет на экраны в Якутии, что позволило добавить её в конкурс.

«На мой взгляд, чрезвычайно показательно, что она единогласно была признана членами жюри лучшей. И самой оригинальной, и самой своеобразной, очень уважительно относящейся к своим героям — старым людям, и к орлу, который там очень хорошо изображён беркутом», — добавил Разлогов.