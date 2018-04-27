Программный директор ММКФ рассказал, за что якуту дали главный приз

Кинолента «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова стала победителем 40-го Московского международного кинофестиваля и обладателем главного приза — статуэтки «Золотого Георгия». Фильм посвящен жизни пожилой супружеской пары в Тайге в 30-х годах прошлого столетия. В дом к супругам зимой прилетает священная птица — орёл, которого они подкармливают и относятся к нему, как к члену семьи.

В эфире НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов отметил, что включить фильм представителя якутского кинематографа в программу ММКФ было не так просто (слушайте аудио).

ММКФ — 2018: Человек-легенда Брюс Ли и «Свои» за 40 лет «Для того, чтобы показать картину, должна быть российская премьера. А якутские картины, в первую очередь, выходят на экраны, у себя на родине, то есть, тоже в России. В результате, мы никак не могли включить их фильмы в официальную часть фестиваля, только в российскую часть программы. В этом годы мы договорились, что выберем картину прямо «с колёс». Покажем ее до того, как она выйдет на экраны в Якутии. Это позволило нам включить картину в конкурс и, на мой взгляд, чрезвычайно показательно, что она единогласно была признана членами жюри лучшей. И самой оригинальной, и самой своеобразной, очень уважительно относящейся к своим героям — старым людям, и к орлу, который там очень хорошо изображен беркутом», — рассказал кинокритик.