Ещё
Программный директор ММКФ рассказал, за что якуту дали главный приз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Программный директор ММКФ рассказал, за что якуту дали главный приз 

Национальная Служба Новостей 55 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Кинолента «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова стала победителем 40-го Московского международного кинофестиваля и обладателем главного приза — статуэтки «Золотого Георгия». Фильм посвящен жизни пожилой супружеской пары в Тайге в 30-х годах прошлого столетия. В дом к супругам зимой прилетает священная птица — орёл, которого они подкармливают и относятся к нему, как к члену семьи.
В эфире НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов отметил, что включить фильм представителя якутского кинематографа в программу ММКФ было не так просто (слушайте аудио).
ММКФ — 2018: Человек-легенда Брюс Ли и «Свои» за 40 лет  «Для того, чтобы показать картину, должна быть российская премьера. А якутские картины, в первую очередь, выходят на экраны, у себя на родине, то есть, тоже в России. В результате, мы никак не могли включить их фильмы в официальную часть фестиваля, только в российскую часть программы. В этом годы мы договорились, что выберем картину прямо «с колёс». Покажем ее до того, как она выйдет на экраны в Якутии. Это позволило нам включить картину в конкурс и, на мой взгляд, чрезвычайно показательно, что она единогласно была признана членами жюри лучшей. И самой оригинальной, и самой своеобразной, очень уважительно относящейся к своим героям — старым людям, и к орлу, который там очень хорошо изображен беркутом», — рассказал кинокритик.
Драма «Спитак» Александра Котта получила награду за лучшую режиссерскую работу, а специальный приз жюри Московского кинофестиваля достался фильму «Ню» работы уроженки Китая Ян Гэ, пишет «Лента.ру». Напомним, ММКФ проходил в Москве с 19 по 26 апреля. В этом году даты фестиваля пришлось перенести с привычного июня из-за Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Умер старейший актёр РАМТ Печников Прилепин: Радует, что на меня смотрели Роберт де Ниро и Аль Пачино Джеймс Кэмерон снимет ещё четыре части «Аватара»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы46
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении33
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости17
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение