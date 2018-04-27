Опять за свое: Дженнифер Лоуренс снова встречается с режиссером вдвое старше себя 

Лоуренс и О. Расселл гуляли рука в рука и над чем-то увлеченно хохотали, не обращая внимания ни на кого вокруг. Знакомы они давно: Дженнифер снималась в фильмах Дэвида «Мой парень — псих» и «Джой», однако в неформальной обстановке их вместе еще не замечали. Пара провела три часа в одном из ресторанов Нью-Йорка.
В прошлом году Лоуренс рассталась с другим режиссером практически в два раза старше себя: 49-летним Дарреном Аронофски. Роман с ним она закрутила, снимаясь в его фильме «мама!», однако незадолго после премьеры пара распалась. А как тебе кажется, кто из великовозрастных партнеров подходит красотке Дженнифер больше?
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Фото:Instagram