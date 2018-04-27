29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил составы жюри и фильмы, которые попали в конкурсы киносмотра. С 2018 года таких конкурсов на фестивале будет три: основной, дебютов и короткометражного кино. Фестиваль пройдет в Сочи с 2 по 10 июня 2018 года.
Жюри основного конкурса «Кинотавра» в этом году возглавит режиссер и продюсер Алексей Попогребский (45). Вместе с ним отбирать лучших будут актриса Оксана Акиньшина (31), актер Игорь Верник (54), композитор Игорь Вдовин (43), продюсер Евгений Гиндилис (51), кинокритик Стас Тыркин и оператор Леван Капанадзе (44). Жюри конкурса дебютов возглавит кинокритик Андрей Плахов (67). В состав жюри также вошли отборщик Берлинского кинофестиваля Николай Никитин (65), актриса Равшана Куркова (37), режиссер Андрей Прошкин (48) и оператор Михаил Хасая (31). Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавит продюсер Юлия Мишкинене (55), также в него вошли директор фонда RuArts Марианна Сардарова (59), кинокритик Никита Карцев и актриса Серевия Янушаускайте (36).
Фильмом открытия фестиваля станет новый проект Кирилла Серебренникова (48) «Лето».
https://www.youtube.com/watch?v=9Qv9aDdZibw
Закрывать «Кинотавр» будет документальный проект Веры Кричевской (43) и Ксении Собчак (36) «Дело Собчака». В рамках кинофестиваля также пройдет спецпоказ последнего фильма Веры Глаголевой (61) «Нечужие».
https://www.youtube.com/watch?v=fQUBMvMe8zU
В основном конкурсе «Кинотавра» в этом году представлены: «История одного назначения» Авдотьи Смирновой (48), «Война Анны» Алексея Федорченко (51), «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала (44), «Пушкин. Виски рок-н-ролл» Анны Матисон (34), «Сердце мира» Наталии Мещаниновой (36), «Дядя Саша» Александра Гордона (54), «Подбросы» Ивана Твердовского (29), «Два билета домой» Дмитрия Месхиева (54), «Временные трудности» Михаила Расходникова, «Мира» Дениса Шабаева (38), «Ван Гоги» Сергея Ливнева (54) и «Русский бес» Григория Константинопольского (54).
https://www.youtube.com/watch?v=7qzpHsrfdN4
https://www.youtube.com/watch?v=b9PvzGnxj7E
В конкурс дебютов попало восемь картин: «Ваш репетитор» Антона Коломейца, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Дар» Михаила Кукушкина (30), «Двое» Тимофея Жалнина (37), «Кислота» Александра Горчилина (26), «Мертвые ласточки» Натальи Першиной, «На районе» Ольги Зуевой (30) и «Пусть будет Лиза» Игоря Каграманова (35).
https://www.youtube.com/watch?v=4NaXznr6Y7o
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kinotavr-2018-nazval-uchastnikov-konkursa-i-sostavy-zhyuri/