«Кинотавр — 2018» назвал участников конкурса и состав жюри

29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил составы жюри и фильмы, которые попали в конкурсы киносмотра. С 2018 года таких конкурсов на фестивале будет три: основной, дебютов и короткометражного кино. Фестиваль пройдет в Сочи с 2 по 10 июня 2018 года.

Фильмом открытия фестиваля станет новый проект Кирилла Серебренникова (48) «Лето».

https://www.youtube.com/watch?v=9Qv9aDdZibw

https://www.youtube.com/watch?v=fQUBMvMe8zU

https://www.youtube.com/watch?v=7qzpHsrfdN4

https://www.youtube.com/watch?v=b9PvzGnxj7E

https://www.youtube.com/watch?v=4NaXznr6Y7o

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kinotavr-2018-nazval-uchastnikov-konkursa-i-sostavy-zhyuri/