Какие фильмы нельзя смотреть детям

«Неподобающее для детских глаз и ушей зрелище» — интуитивно мы все понимаем, о чем речь. Чтобы обойтись без интуиции, фильмам придумали рейтинги. В разных странах рейтинги разные, табу для детей и подростков — тоже. Законодатель возрастных рейтингов — Голливуд. В той или иной форме возрастной ценз на кинопродукцию существует почти во всех странах мира. Под запретом для малолеток — фильмы, где есть сцены насилия, секса, сюжет затрагивает проблемы дискриминации, эксплуатации детского труда, жестокого обращения с животными. В некоторых странах Африки и Азии эти критерии дополнены рядом запретов относительно религии и политики. Не приветствуются фильмы про свержение диктатуры, к примеру. В России в списке табу есть волшебное слово «пропаганда». Еще одно важное отличие в сути кинозапретов для детей в разных странах: где-то они законодательные, а где-то рекомендательные.

Самоцензура «Обители зла»

Чуть ли не первыми о волшебной силе важнейшего из искусств задумались в столице киноиндустрии Голливуде. Рейтинговая шкала для американских фильмов появилась в 1968 году, как раз в разгар сексуальной революции, бунта хиппи и крушения устоев. И в этот прекрасный момент в Голливуде решили заняться самоцензурой. Индустрия регулирует себя сама и сама выдает своей продукции «прокатные» удостоверения, указывающие, кому можно насладиться тем или иным фильмом, а кому лучше подождать. Сейчас голливудские фильмы могут получить рейтинг от общедозволенного G до ужасного NC 17. В общей сложности рейтинговых оценок 5, и они в большинстве своем именно рекомендательные. Унылое G Рейтинг G получают фильмы белые и пушистые, которые можно смотреть всем, всегда, везде. Там нет ничего, что с точки зрения самых требовательных родителей можно посчитать неприемлемым для детских глаз или ушей. Никакой обнаженки, секса, эпизодов с приёмом наркотиков, насилие скорее игрушечное, могут попадаться не слишком вежливые слова, вроде дурак или нахал, но никаких hell, damn, shit, так часто мелькающих в повседневной английской речи. Поцелуи, как предел эротики, должны быть похожи на те, что в диснеевской «Белоснежке». Идеальный пример фильма категории G — «Хатико». Как ни странно, но продюсеры в Голливуде вовсе не бьются за этот рейтинг. Такая продукция считается чересчур «сиропной», а значит, не сулящей хороших сборов. PG для грудничков с родителями Более сложный рейтинг PG. Этот рейтинг предполагает совместный просмотр или согласие родителей на просмотр фильма детьми. Нижняя возрастная планка не определяется. Предполагается, что отдельные бдительные папы и мамы могут счесть отдельные эпизоды фильма не подходящими для детей. Поэтому Голливуд страхуется и во избежание исков рекомендует родителям посмотреть фильм, а потом уже решать, пригоден ли он для детских глаз. В этих кинолентах заведомо нет откровенных сексуальных сцен, нагота, если и присутствует, то чуть-чуть и если это обусловлено контекстом. Скажем, обнаженная грудь в экранизации древнегреческих мифов — допустима, они же так носили, а стриптиз в театральной гримерке — табу. Ругательства разрешены, но лёгкие и изредка, насилие и прочее тоже допустимо, но в умеренных количествах и не слишком натуралистичное. Рейтинг PG получили все серии « Гарри Поттера », там есть эпизоды с драками и демонстрацией смерти, «Назад в будущее» и даже мультфильм «Зверополис» — в нем тоже присутствует насилие, намеки на наркотики и даже элементы расизма, поскольку по сюжету травоядные хотели изгнать хищников из общего города (расизм?) и накачивали их волшебной водой, чтобы они озверели (наркотики?). Родители сами вправе решать, с какого возраста их дитя сможет переварить такой ужас и кошмар. PG 13 is a fucking good movie Следующая ступень PG 13. Здесь Голливуд выдает рекомендацию относительно возраста потенциального зрителя — 13 лет и старше. То есть родителям советуют подумать, готовы ли они разрешить своим маленьким детям просмотр фильма, где есть умеренное или грубое насилие, эпизоды с наготой, сдобренные сексуальным контекстом, сцены употребления наркотиков, алкоголя и табака, а раз или два прозвучат и грубые ругательства вроде fuck. В эту строгую категорию в свое время попали назидательный «Форрест Гамп», все «Пираты Карибского моря», романтический «Титаник», волшебный «Властелин колец». Но опять же возрастные ограничения отдаются на усмотрение родителей. R — непристойное предложение Очень строгим считается рейтинг R. Это кино вроде бы только «детям после 17». Точнее лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на такие сеансы только в сопровождении родителей или законных представителей. Рейтинг R назначается за частое употребление грубой непристойной лексики, продолжительные и натуралистичные сцены насилия, секса или употребления наркотиков и прочих вредных субстанций. Рейтинга R удостоены были «Матрица» и «Матрица перезагрузка», «Терминатор-2» (вероятно, за мат), «Красотка» (за чрезмерно красивый секс), «Дедпул» за обилие пролитой крови. Стоит отметить, что и в этом случае решение о просмотре принимают родители или опекуны несовершеннолетнего. NC 17. Они опять убили Кени! И только на фильмы, получившие категорию NC 17, — лица до 17 лет не допускаются ни при каких обстоятельствах. То есть это фильм явно для взрослых. Там много секса, там много и непристойно ругаются, там зашкаливает насилие. Однако рейтинг NC 17 не означает, что это категорически непристойная или даже порнографическая картина. Этот рейтинг повесили на мультсериал «Южный парк» за обилие мата. Его получил признанный киношедевром фильм «Последнее танго в Париже». Или противоречивые «Стыд», «Шоугелз» и «Зловещие мертвецы».

«У нас секса нет»