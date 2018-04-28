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Внешний вид Дэниела Рэдклиффа испугал поклонников
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Внешний вид Дэниела Рэдклиффа испугал поклонников 

Popcake.tv 19 минут назад
Фото: Popcake.tv
Звезда «Гарри Поттера» удивила публику своим немощным видом.
Дэниел Рэдклифф, как было замечено, выходит в свет достаточно редко. Однако, на дня он пришел на спектакль поддержать своего друга Билли Крудапа. Актер пришел в театр на Бродвее, где сделал несколько снимков вместе с другом. Глядя на фотографии, поклонники сильно заволновались! Они отметили, что лицо Дэниела выглядит нездоровым: синяки под глазами, морщины и бледный цвет лица. Фанаты также посоветовали актеру побриться. Сам актер редко обновляет социальные сети и ведет закрытый образ жизни, поэтому «выслеживать» состояние Дэниела можно только по появляющимся кадрам в СМИ. Многие перестают узнавать звезду «Гарри Поттера». Почему же актер выглядит намного старше своего возраста? Особо отличившиеся посчитали, что Редклифф снова вернулся к алкоголю. Но, будем надеяться, что это не так, а актер просто не выспался.
А что думаете вы?
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