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Банк ВТБ выступил спонсором фильма «Собибор»
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Банк ВТБ выступил спонсором фильма «Собибор» 

АиФ Казань 16 часов назад
Фото: АиФ Казань
Выход фильма приурочен к 75-й годовщине восстания узников в одноименном польском лагере смерти. Это уникальное событие (единственное за всю историю Второй мировой войны успешное восстание заключенных) стало возможно благодаря организаторскому таланту и мужеству его предводителя — советского офицера Александра Печерского. Восстание было поднято в октябре 1943 года.
Главную роль в картине сыграл Константин Хабенский, для которого «Собибор» также стал режиссёрским дебютом. Другие роли в фильме исполнили Кристофер Ламберт («Горец», «Смертельная битва»), Михалина Ольшанска («Матильда»), Филипп Рейнхардт («Сталинград», «Жених»), Мария Кожевникова («Батальон») и другие.
«Тема нацизма, геноцида будет, увы, актуальна всегда. Мы видим, что люди ненавидят и убивают друг друга за «неправильный» язык, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз. Нацизм — предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся в веках. Из таких героев был Александр Печерский», — уверен Константин Хабенский.
«ВТБ ежегодно поддерживает крупные проекты в сфере культуры, в частности, в индустрии кино. Выход фильма «Собибор», в котором рассказана подлинная история о силе человеческого духа и сопротивлении нацизму, — важнейшее для нашей страны событие, особенно в канун Дня Победы», — отметил Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.
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