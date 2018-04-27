Банк ВТБ выступил спонсором фильма «Собибор»

Выход фильма приурочен к 75-й годовщине восстания узников в одноименном польском лагере смерти. Это уникальное событие (единственное за всю историю Второй мировой войны успешное восстание заключенных) стало возможно благодаря организаторскому таланту и мужеству его предводителя — советского офицера Александра Печерского . Восстание было поднято в октябре 1943 года.

«Тема нацизма, геноцида будет, увы, актуальна всегда. Мы видим, что люди ненавидят и убивают друг друга за «неправильный» язык, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз. Нацизм — предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся в веках. Из таких героев был Александр Печерский», — уверен Константин Хабенский.