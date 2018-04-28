Андрей Мерзликин представил в Екатеринбурге фильм «ТАНКИ» 

В минувший четверг во всероссийский прокат вышел приключенческий фильм «ТАНКИ». Так же, в тот же день, в кинотеатре «Киномакс 3D Мегаполис» состоялась яркая презентация фильма самим актёром главной роли Андреем Мерзликиным. Он не только представил кино жителями уральской столицы, пообщался со зрителями и прессой, рассказав о интересных моментах на съёмочной площадке и ответив на всевозможные вопросы. Но и принял участие в развлекательной части мероприятия, где самым удачливым в подарок от актёра достались подарки с символикой фильма. Взять же автограф и сфотографироваться со звездой смог любой екатеринбуржец, пришедший в тот день на премьеру в «Киномакс».
Новый проект режиссера «28 Панфиловцев» Кима Дружинина основан на реальной истории создания танка Т-34. Выход «Танков» приурочен к году 120-летия Михаила Кошкина. В картине еще на этапе написания сценария было решено, что конструктора сыграет Андрей Мерзликин, прежде всего, ввиду его необычайного сходства с реальным прототипом. По словам актера, он очень скромно относится к такому сравнению. Для него главное — отобразить в фильме образ героя той эпохи. Как говорит Андрей Мерзликин: «Я работаю над одним из портретов предвоенного поколения».
Фильм «Танки» создан продюсерской компанией «МЕДИА-ТРЕСТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества и при участии Министерства обороны Российской Федерации. В кинопрокат фильм «Танки» вышел 26 апреля 2018 года. Прокатчиком выступает компания «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ».