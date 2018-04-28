ТВ-3 открывает свой… кинотеатр на новый лад

Новый совместный проект телеканала ТВ-3 и Arzamas.academy расскажет о классических фильмах через призму истории.

Мы привыкли смотреть фильмы, увлекаясь сюжетом, и упуская несущественные детали. Но задумывались ли вы, как смотрят кино ученые — филологи, архитекторы, историки моды, знатоки автомобилей или кухни? Что видят в кадре они? Знали ли вы, например, что Семен Горбунков из «Бриллиантовой руки» — ветеран войны? А на какие средства «Шеф» приобрел «Москвич» — и почему выбрал именно его? И насколько реален показанный в комедии способ контрабанды? И причем там вообще синагога, которую мог тайно посещать Семен Семеныч?

В языке, костюмах, декорациях фильма можно разглядеть удивительные приметы, которые полностью поменяют ваше восприятие картины — даже если вам казалось, что вы знаете ее наизусть. Это удивительное, познавательное и приятное впечатление подарит зрителям «Кинотеатр Arzamas».

Телеканал ТВ-3 и образовательный онлайн-проект Arzamas.academy представляют новое телешоу «Кинотеатр Arzamas», которое популярно и увлекательно расскажет об истории нашей культуры. Раз в неделю в вечернем прайм-эфире ТВ-3 ведущий, главный редактор Arzamas.academy Филипп Дзядко в компании ведущих отечественных гуманитариев заново посмотрит ключевые фильмы советской эпохи и разберет по кадрам классические картины — «Цирк», «Я шагаю по Москве», «Бриллиантовая рука» и «Гараж».

В первом выпуске шоу «Кинотеатр Arzamas» «препарированию» подвергнется музыкальный фильм «Цирк» с Любовью Орловой . Почему в фильме показан Кремль с двуглавыми орлами? Куда из титров пропали имена сценаристов? И какое отношение к этой картине имеет Голливуд? Об этом Филипп Дзядко поговорит с историком советской культуры Ильей Венявкиным.

На новый проект канал делает серьезную ставку. По словам Валерия Федоровича, новая программа — для тех, кто любит кино и хочет знать о нем как можно больше.

— После завершения первого сезона нашего совместного с журналом «Искусство кино» шоу мы сразу запускаем следующее, созданное в партнерстве с не менее известным и уважаемым образовательным проектом. Шоу «Кинотеатр Arzamas» — еще один уникальный проект, аналогов которому не существует на нашем телевидении, и интонаций которого сейчас очень ему не хватает.

Ведущим шоу, как уже говорилось, будет Филипп Дзядко.

— Наш рассказ о кино адресован всем и каждому. Как говорит Лелик из «Бриллиантовой руки» — «Достаточно одной таблэтки!». В основе Arzamas всегда стоит эксперт, человек глубоких знаний, которого мы связываем с новой аудиторией — и если наш перевод оказывается удачным, то всякий раз эта встреча становится событием. То, что теперь, используя новые образовательные инструменты, мы можем знакомить с лучшими учеными, с историей России и с историей кино нового, телевизионного, зрителя — необыкновенное приключение, в котором главный выигрыш получает именно зритель.

Для тех, кто не в курсе, поясним: Arzamas.academy — проект, посвященный истории культуры. Там самыми разными способами рассказывают о литературе, искусстве, истории и других гуманитарных науках. Это могут быть и онлайн-курсы, и образовательные игры, и оффлайн-лекции в городах-миллионниках.