На конкурс едет «Гоголь»

Фильм «Гоголь. Начало» представит Россию в основном конкурсе первого международного фестиваля сериалов Serial Killer.

Мистический триллер «Гоголь. Начало» производства телеканала ТВ-3 и продюсерского центра «Среда» с участием Александра Петрова Олега Меньшикова вошел в основной конкурс первого международного фестиваля теле— и веб-сериалов Serial Killer, который пройдет в чешском городе Брно со 2 по 5 мая. Показ «Гоголя» состоится 3 мая в 19-00 по местному времени, картину представит ее режиссер Егор Баранов

— «Гоголь» — экспериментальный кинопроект, выросший из телесериала, и его показ органично дополняет программу нового фестиваля сериалов, — рассказывает Егор. — Мы все видим, какую популярность набрали телесериалы в последние годы. Именно в сериалах во всем мире сейчас совершаются самые смелые художественные открытия. И на нашем телевидении, и за рубежом уже есть проекты, которые не только можно, но и нужно смотреть на большом экране. Здорово, что у зрителя теперь есть такая возможность!

Serial Killer — первый в Центральной и Восточной Европе фестиваль теле— и веб-сериалов, программа которого включает лучшие работы со всего мира. В числе прочего в Брно будут представлены новый, 4-й сезон знаменитого скандинавского детектива «Мост», американская пародийная комедия «Товарищ детектив» с Ченнингом Татумом, продолжение суперпопулярного польского школьного триллера «Обучение», новые сериалы Amazon, Netflix , HBO и другие проекты.

Организаторы Serial Killer видят своей целью создание восточноевропейского аналога фестиваля «Санденс», который соберёт лучшие новаторские проекты региона. Стоит напомнить, что «Гоголь. Начало» уже получил признание на международном уровне.

Легендарный режиссер Джон Ву («Миссия невыполнима 2», «Без лица») назвал этот фильм лучшим иностранным проектом на международном фестивале нестандартного кино и фильмов новых форматов The Indie Gathering International Film Festival в США.

«Захватывающую сюжетную линию, прекрасную операторскую работу и невероятно достоверные спецэффекты» одними из первых оценило жюри американской премии Accolade Global Film Competition, вручившие фильму «Гоголь. Начало» награду в номинации Award of Excellence за выдающийся кинематографический уровень картины.