Королева драмы: 5 проникновенных ролей Пенелопы Крус 

Пенелопу Крус часто сравнивают с Софи Лорен. Как и в легендарной итальянской актрисе, яркая чувственная красота сочетается в ней с незаурядным драматическим талантом. Режиссеры и критики называют ее сексуальной, очаровательной, огненной, сумасшедшей, а Вуди Аллен говорил про нее: «Она как сила природы». Ее героини могут привлекать или отталкивать, но никогда не оставляют равнодушными.
«Разомкнутые объятия»
Пенелопа Крус / Разомкнутые объятия
Пронзительная драма Педро Альмодовара, удостоенная «Золотого глобуса» и «Золотой пальмовой ветви» кинофестиваля в Каннах. Матео Бланко — известный сценарист и режиссер, потерявший зрение после автокатастрофы. Много лет он не говорил о том, что тогда случилось, но теперь обстоятельства вынуждают Матео нарушить молчание, и он рассказывает своему помощнику историю трагической и страстной любви.
«Девушка твоей мечты»
Пенелопа Крус / Девушка твоей мечты
1938 год. В Испании гражданская война, в Германии у власти нацисты. Группа испанских кинематографистов приезжает в Берлин для съемок музыкального фильма «Девушка твоей мечты». По мере того, как продвигаются съемки, все сильнее становится контраст между миром кино и действительностью. Немцы используют в качестве статистов заключенных концлагерей, а к актрисе Макарене (Пенелопа Крус) проявляет интерес Геббельс.
«Королева Испании»
Пенелопа Крус / Королева Испании
Лента 2016 года, продолжение «Девушки твоей мечты». Мадрид, 1956 год. Макарена возвращается на родину и начинает сниматься в фильме об Изабелле I, королеве, при которой было положено начало объединению Испании. Вместе с коллегами Макарена планирует освободить из заключения своего бывшего возлюбленного, режиссера Бласа Фонтивероса.
«Элегия»
Пенелопа Крус / Элегия
Дэвид (Бен Кингсли) — нью-йоркский профессор, некогда настолько проникшийся идеями сексуальной революции, что оставил семью с намерением наслаждаться свободными отношениями без обязательств. Но вот Дэвид встречает милую, невинную, воспитанную в католической семье Консуэло (Пенелопа Крус) и начинает понимать, что, может быть, независимость не столь уж ценна для него.
«Девять»
Пенелопа Крус / Девять
Гвидо Контини (Дэниэл Дэй-Льюис) — известный режиссер и пользуется всеми преимуществами своего положения: он богат, успешен, талантлив, им очарованы самые прелестные женщины мира. Он признанный гений… но начинают поговаривать, что Гвидо утратил воображение и уже не тот, что прежде. Где почерпнуть вдохновение для новых идей? Николь Кидман, Пенелопа Крус, Ферги, Джуди Денч, Марион Котийяр, Кейт Хадсон — в фильме Роба Маршалла, режиссера «Чикаго».
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