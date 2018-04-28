Королева драмы: 5 проникновенных ролей Пенелопы Крус

Пенелопу Крус часто сравнивают с Софи Лорен . Как и в легендарной итальянской актрисе, яркая чувственная красота сочетается в ней с незаурядным драматическим талантом. Режиссеры и критики называют ее сексуальной, очаровательной, огненной, сумасшедшей, а Вуди Аллен говорил про нее: «Она как сила природы». Ее героини могут привлекать или отталкивать, но никогда не оставляют равнодушными.

«Разомкнутые объятия»

Пенелопа Крус / Разомкнутые объятия

Пронзительная драма Педро Альмодовара, удостоенная «Золотого глобуса» и «Золотой пальмовой ветви» кинофестиваля в Каннах. Матео Бланко — известный сценарист и режиссер, потерявший зрение после автокатастрофы. Много лет он не говорил о том, что тогда случилось, но теперь обстоятельства вынуждают Матео нарушить молчание, и он рассказывает своему помощнику историю трагической и страстной любви.

«Девушка твоей мечты»

Пенелопа Крус / Девушка твоей мечты

1938 год. В Испании гражданская война, в Германии у власти нацисты. Группа испанских кинематографистов приезжает в Берлин для съемок музыкального фильма «Девушка твоей мечты». По мере того, как продвигаются съемки, все сильнее становится контраст между миром кино и действительностью. Немцы используют в качестве статистов заключенных концлагерей, а к актрисе Макарене (Пенелопа Крус) проявляет интерес Геббельс.

«Королева Испании»

Пенелопа Крус / Королева Испании

Лента 2016 года, продолжение «Девушки твоей мечты». Мадрид, 1956 год. Макарена возвращается на родину и начинает сниматься в фильме об Изабелле I, королеве, при которой было положено начало объединению Испании. Вместе с коллегами Макарена планирует освободить из заключения своего бывшего возлюбленного, режиссера Бласа Фонтивероса.

«Элегия»

Пенелопа Крус / Элегия

Дэвид ( Бен Кингсли ) — нью-йоркский профессор, некогда настолько проникшийся идеями сексуальной революции, что оставил семью с намерением наслаждаться свободными отношениями без обязательств. Но вот Дэвид встречает милую, невинную, воспитанную в католической семье Консуэло (Пенелопа Крус) и начинает понимать, что, может быть, независимость не столь уж ценна для него.

«Девять»

Пенелопа Крус / Девять

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