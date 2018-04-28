Где сейчас находятся Мстители?

На следующей неделе состоится то событие, которого фанаты ждали с 2008 года. Все герои, которые появлялись в фильмах на протяжении 10 лет, объединятся и столкнутся с самой большой угрозой — Безумным Титаном Таносом.

Сплотятся десятки героев, которые находятся в самых дальних частях планеты — от Ваканды и Нью-Йорка до бескрайних просторов космоса. И если, судя по последним фильмам, мы знаем точное местонахождение Черной Пантеры, Человека -Паука и некоторых других героев, то есть пара вопросов о том, где сейчас другие, которые оказались разделены Гражданской Войной.

К счастью, авторы выпустили комикс-предысторию «Войны Бесконечности», под названием Avengers: Infinity War Prelude №1-2, которые помогают закрыть некоторые пробелы. Постараюсь описать все моменты.

Капитан Америка, Черная Вдова и Сокол

В конце фильма «Капитан Америка: Гражданская Война» Стив Роджерс освободил своих друзей (Алую Ведьму, Сокола, Человека-Муравья и Соколиного Глаза) из самой охраняемой тюрьмы планеты в Атлантическом океане. Но Капитан Америка на то и Капитан Америка — его миссия на этом не закончена.

Он объединил силы с Соколом и Черной Вдовой, основав, так называемых, «Тайных Мстителей». До событий «Войны Бесконечности» они проникали в террористические организации, которые продавали оружие массового поражения, основанное на технологиях Читаури. Разумеется, все свои действия они скрывают от Тони Старка . Есть вероятность, что на одной из таких миссий они и встретятся с Проксима Миднайт и Корвусо Глейвом, теми самыми членами Черного Порядка (или Ордена) Таноса.

Местонахождение: различные страны мира (в последний раз — Сирия)

Соколиный Глаз и Человек-Муравей

Поиск Человека-Муравья и Соколиного Глаза в промо-компании фильма стал чем-то похож на нахождение Святого Грааля, только чуть сложнее. Фанаты строили множество теорий о том, почему героев нет, вплоть до того, что этих персонажей убьют первыми или, наоборот, не покажут в фильме. Также многие думали, что раз Танос решил уничтожить половину Вселенной, именно эти персонажи попали под раздачу.

Однако, если верить комиксу, после вызволения из тюрьмы Соколиный Глаз сказал, что теперь он «точно ушел на пенсию», после чего вернулся к своей семье. Стив Роджерс был рад за него и продолжил свои миссии уже без лучника.

К слову, Человек-Муравей поступил также и стал, наконец, отцом для своей дочери. Правда, с ним ситуация осложняется тем, что грядущий сиквел «Человек-Муравей и Оса» будет рассказывать о событиях между «Гражданской Войной» и «Войной Бесконечности».

Местонахождение: засекречено (Хоукай), Сан-Франциско (Человек-Муравей)

Алая Ведьма и Вижн

Как мы видим в трейлерах, Ванда и Вижн теперь живут вместе, несмотря на их противостояние в «Гражданской Войне». Показано, что они стараются жить нормальной жизнью, а андроид стал более человечным (если не считать светящегося камня в середине его лба).

Однако, столкновения с Таносом им не избежать, так как светящийся камень очень нужен Безумному Титану. Придут ли они на призыв Стива, Тони или же на них просто нападут — пока неизвестно. Совсем скоро мы это узнаем.

Местонахождение: скрываются (скорее всего в Европе)

Зимний Солдат и Черная Пантера

В сцене после титров «Гражданской Войны» мы видим, что Черная Пантера предоставил убежище Зимнему Солдату, погрузив того в криогенный сон до тех пор, пока его не смогут «перепрограммировать». А уже в сцене после титров «Черной Пантеры» мы видим Баки, который проснулся и чувствует себя в полном порядке.

Комикс же рассказывает нам о том, как Шури изменяла сознание Баки, и о том, что это сделать было нелегко и сам по себе процесс не стабилен.

Местонахождение: Ваканда

Железный Человек

После событий «Гражданской Войны» Тони получил телефон от Стива с письмом о том, что то в любое время сможет позвонить ему, если тот будет нужен. Судя по комиксу, это задело самолюбие Старка и он начал разрабатывать костюм, который позволит ему остановить любую опасность в одиночку.

Местонахождение: штаб-квартира «Мстителей»

Доктор Стрэндж и Вонг

Последний раз фанаты видели Доктора в фильме «Тор: Рагнарек», где он помог Тору и Локи найти отца. Весь второй выпуск комикса посвящен его общению с Вонгом, в котором они описывают все масштабные события предыдущие фильмов: «Мстители», «Эра Альтрона», «Доктор Стрэндж» и так далее. В конце комикса мы впервые видим Таноса и Вонг говорит, что он представляет собой самую большую угрозу Вселенной.

Местонахождение: Санктум Санкторум

Тор, Халк и Стражи Галактики

Если вы смотрели «Тор: Рагнарек», в сцене после титров вы могли видеть, что Тор, Локи, Халк, Хеймдаль и оставшиеся в живых жители Асгарда улетают на космическом корабле, когда вдруг их настигает Танос. Разумеется, ничем хорошим это не кончится, так как на борту находится Тессаракт, один из Камней Бесконечности. В трейлере мы видели, что творит Танос на борту, в частности, огромное количество трупов и кричащий Тор. Что станет со всеми героями — узнаем на следующей неделе.

Что касается Стражей, мы видим в трейлере, что к ним на корабль приземлился Тор и уговорил их присоединиться к Мстителям в борьбе с Таносом. Также Тор, Ракета и Грут отправятся на поиски оружия для Бога Грома. Халк же, после столкновения с Таносом, падает на Землю и попадает прямо в Санктум Санкторум, где встречается со Стрэнджем, Старком и Вонгом.

Местонахождение: космические просторы

Уже на следующей неделе в четверг мы увидим, что же будет происходить с персонажами в дальнейшем. Если судить по отзывам, то фильм ожидается сильным. Однако, доверять критикам не стоит, так как очень часто их мнения не сходятся с мнением обыкновенных зрителей и фанатов.

Если хотите сами прочесть комиксы, то они доступны по ссылке:

http://bit.ly/infinitywarprelude

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