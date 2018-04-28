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Сын омского депутата снялся в фильме вместе с Филиппом Киркоровым
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Сын омского депутата снялся в фильме вместе с Филиппом Киркоровым 

АиФ-Омск 51 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом пишет «Новый Омск».
Накануне, 27 февраля, в Омске состоялось заседание регионального отделения Союза кинематографистов. В нём принял участие и депутат Государственной Думы РФ Андрей Голушко. Он признался, что его несовершеннолетний сын уже успел сняться в кино.
По словам Андеря Голушко, его сын Никита сыграл в фильме «Праздник непослушания». Его герой — мальчик, который увлекается футболом. Однако его родители планировали отдать ребёнка на балет. В конце своей сцены мальчик разбил стекло футбольным мячом.
Отметим, что в этом фильме снялись также Филипп Киркоров и Наталья Королёва. Режиссёр картины — Фёдор Попов. Кинолента вышла на экраны в 2016 году.
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