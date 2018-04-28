Сын омского депутата снялся в фильме вместе с Филиппом Киркоровым

Об этом пишет «Новый Омск».

Накануне, 27 февраля, в Омске состоялось заседание регионального отделения Союза кинематографистов. В нём принял участие и депутат Государственной Думы РФ Андрей Голушко . Он признался, что его несовершеннолетний сын уже успел сняться в кино.

По словам Андеря Голушко, его сын Никита сыграл в фильме «Праздник непослушания». Его герой — мальчик, который увлекается футболом. Однако его родители планировали отдать ребёнка на балет. В конце своей сцены мальчик разбил стекло футбольным мячом.