Космический путешественник, разведчик и убийца. Лучшие роли Донатаса Баниониса

Космический путешественник, разведчик и убийца. Лучшие роли Донатаса БанионисаГениальный советский артист литовского происхождения Донатас Банионис (28.04.1924 — 04.09.2014) с детства тянулся к театральной сцене: еще во время учебы в ремесленной школе по специальности «керамист», родители убедили его для начала овладеть какой-нибудь специальностью, параллельно стал посещать школу драматического искусства, а уже в 17 лет стал актером Драматического театра в городе Паневежис.

Театральную сцену Донатос не покидал всю жизнь, вплоть до 2000 года, когда, следуя законам литовской пенсионной реформы, он был вынужден оставить работу в театре. Невероятную популярность в СССР Банионис приобрел благодаря фильмам «Мертвый сезон», «Солярис» и «Приключения принца Флоризеля». Эти картины сыграли решающую роль в кинокарьере актера и она резко пошла в гору: 60-е, 70-е и 80-е годы стали самыми плодотворными и блистательными в его кинематографической судьбе. Донатас Банионис родился 28 апреля 1924 года, и в честь дня его рождения «НП» собрала галерею с лучшими ролями актера в кино. В подавляющем большинстве кино-ролей Банионис — человек приятный и привлекательный, интеллигентный и вместе с тем как будто незаметный и полупрозрачный, способный незаметно раствориться в окружающей его среде. Этот образ с одной сторонысоздавала незаурядная внешность актера — слегка полноватый, невысокий, смугловатый, наделенный правильными чертами лица. А с другой стороны — его личные качества: обаяние, дружелюбие, склонность к самоиронии и неподдельная скромность. Герои Баниониса зачастую скупы на эмоции, жесты и действия, немногословны, сдержаны, обманчиво спокойны, будто глубоко погружены в самих себя. Вместе с тем, уже одно присутствие актера в кадре моментально оживляет сцену — самые пронзительные эпизоды «Соляриса» те, в которых Банионис просто неподвижно молчит. Талантом делать это столь выразительно отличаются, пожалуй, единицы актеров. Дело в природной киногении, а также особой внутренней напряженности, эмоциональной сфокусированности, которыми актер умело наделял своих героев. «Никто не хотел умирать» (1965) Первой заметной ролью, сделавшей Баниониса знаменитым, была роль в литовском фильме Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать» (1965). Суровое время становления советской власти в Литве разбило население страны на два лагеря: тех, кто готов подчиняться этой самой новой власти, и тех, кто является ее ярым противником. В фильме впервые рассказывалось о «лесных братьях»: так назывались вооруженные националистические группы, действовавшие в 1940-х и 1950-х годах на территории прибалтийских республик СССР. Режиссер фильма также приобрел большую популярность.

«Мертвый сезон» (1968) Роль разведчика в фильме «Мертвый сезон» (1968) сделала Баниониса знаменитым во всем СССР. Первая картина в истории кино, посвященная деятельности разведки в годы холодной войны, была основана на реальных событиях. Что интересно, как признавался сам актер, на пробах к фильму он не особо и старался, считая, что роль не его. Все дело в том, что до этого фильма разведчики в советском кино были рослыми, стройными супер красавцами. Детективная интрига обеспечила фильму неиссякаемое внимание у зрителей. Проживающий на «вражеском» Западе русский разведчик-нелегал Константин Ладейников — его-то и играл Донатас — должен вычислить, обнаружить и ликвидировать нацистского военного преступника. Агент Банионис выполняет задуманное, практически, ценой своей жизни. После нескольких лет тюремного заключения в Америке его обменивают на пойманного в Советском Союзе американского разведчика. Героям Баниониса, — разведчикам, ковбоям, космонавтам, — чужды расхожие штампы, с которыми обычно ассоциируются подобные персонажи. Ладейников в «Мертвом сезоне» — человек усталый, потрепанный, безучастный, без волевой осанки и чекистского орлиного взора. Казалось бы, не шпион никакой. Между тем, именно после этой роли Баниониса сами-знаете-кто решил пойти в разведку.

Самбо. Мертвый сезон

Обмен разведчиками

«Солярис» (1972) Самый большой успех и признание ждали актера после выхода на экраны картины Андрея Тарковского «Солярис» (1972), в которой Банионис исполнил роль главного героя: психолога Криса Кельвина, прибывающего на космическую станцию, с которой ее обитатели посылают Земле странные сообщения. Донатас Банионис и Андрей Тарковский на съёмках «Соляриса», 1972 год Когда Донатасу Банионису Тарковский предложил главную роль в фильме «Солярис» и дал ознакомиться со сценарием, актёр сразу понял, что это будет совершенно другой «Солярис», чем в романе Лема, который он прочел на литовском языке. Но сниматься он не боялся, потому что знал, что у Тарковского это будет настоящее произведение.»Но работать мне было тяжело. Тарковского интересовала какая-то совершенно другая реальность. Действие развивалось, будто во сне или в вакууме, мне пришлось довериться фантазии режиссера. К тому же роль Кельвина строилась на внутреннем монологе, глубоко спрятанных переживаниях. Я все время думал: «Как все это передать средствами кино?» И теперь если обо мне в мире где-то и вспоминают, то вспоминают в первую очередь то, что я снимался у Тарковского»

«Бегство мистера Мак-Кинли» (1975)

В другом известной фантастической картине актер появился уже через 3 года: это был двухсерийный художественный фильм Михаила Швейцера «Бегство мистера Мак-Кинли», в котором Банионис сыграл главную роль. к/ф «Бегство мистера Мак-Кинли» — реклама пилюль Dream (1975)

«Бегство мистера Мак-Кинли» (Мосфильм, 1975) — уличный певец Билл Сигер

Бегство мистера Мак-Кинли» (1975). Пробуждение

«Вооружен и очень опасен» (1977)

Образ Габриэля Конроя, работяги-старателя, попадающего в разные передряги, Банионис воплотил в фильме «Вооружен и очень опасен». Действие происходит в конце XIX века на Диком Западе: это советский вестерн, снятый режиссером Владимиром Вайнштоком в 1977 году.

Клуб самоубийц или приключение титулованной особы (1979) Авантюрный детектив, так же известный под названием «Приключения принца Флоризеля», созданный на киностудии «Ленфильм» по рассказам автора всемирно известного «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона «Клуб самоубийц» и «Алмаз раджи». Правитель далекой страны Бакардии молодой принц Флоризель ( Олег Даль ) страдает болезнью, свойственной многим высокопоставленным и богатым людям — скукой. Принцу надоело решительно все: балы, приемы, светская жизнь… Спасаясь от скуки, принц решает какое-то время пожить вдали от родины — в Англии. В Лондоне он проживает инкогнито, и о его высоком положении знают немногие. Однажды во время променада принц и его спутник полковник Джеральдин ( Игорь Дмитриев ) встречают человека с камнем на шее, готовящегося прыгнуть в реку, чтобы свести счеты с жизнью. Во время расспросов несчастный самоубийца, оказавшийся отчаявшимся художником, рассказывает Флоризелю и Джеральдину о загадочном «Клубе самоубийц», руководимом таинственным и зловещим Председателем (Донатос Банионис). Вступительный взнос в 40 фунтов позволяет, по словам несчастного художника, любому мужчине стать членом Клуба и умереть «как настоящий джентльмен». Узнав о существовании такого своеобразного «кружка по интересам» и почувствовав недоброе, принц сразу же забывает про свою хандру и загорается идеей вывести на чистую воду Председателя и раскрыть тайну Клуба. Донатас Банионис вспоминал, что предложение режиссера для него стало неожиданностью: он все больше положительных героев играл. «Но все было очень интересно. Замечательные съемки в Сочи. Море, солнце, можно покупаться, позагорать. С Евгением Татарским работала уже слаженная команда. Поэтому снимали быстро, без проблем. Когда я играл Председателя, то вспоминал историю доктора Джекила и мистера Хайда, старался представить ее наоборот. Когда вспоминаешь этот фильм, возникает ощущение радости, веселья». Приключения Принца Флоризеля: Клетчатый

Приключение принца Флоризеля_ Председатель о скуке

Фрагмент

Фильмография Баниониса Донатаса Юозаса (актерская работа): Горячее сердце (2011)

Ленинград (мини-сериал, 2007)

Анастасия (ТВ, 2006)

Дети Ванюхина (сериал, 2005)

Персона нон грата (сериал, 2005)

Каунасский блюз (2004)

Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина (ТВ, 2004)

Сага древних булгар: Лествица Владимира Красное Солнышко (2004)

Сага древних булгар: Сказание Ольги Святой (2004)

Только раз… (ТВ, 2002)

Ниро Вульф и Арчи Гудвин (сериал, 2001)

Двор (1999)

Проклятый уютный дом (сериал, 1998)

Анна (1996)

Шляхтич Завальня (1994)

Без улик (1992)

Депрессия (1991)

Пьющие кровь (1991)

Семь дней после убийства (1991)

Ятринская ведьма (1991)

Живая мишень (1990)

Вера — Тяжкий путь познания (ТВ, 1989)

Вход в лабиринт (мини-сериал, 1989)

Загон (1988)

Тринадцатый апостол (1988)

На исходе ночи (1987)

Крик дельфина (1986)

Грядущему веку (мини-сериал, 1985)

Змеелов (1985)

Детский мир (1982)

Извините, пожалуйста (1982)

Никколо Паганини (мини-сериал, 1982)

Медовый месяц в Америке (1981)

Андрюс (1980)

Молодость. Выпуск 2 (1980)

Факт (1980)

Приключения принца Флоризеля (мини-сериал, 1979)

Где ты был, Одиссей? (мини-сериал, 1978)

Кентавры (1978)

Особых примет нет (1978)

Территория (1978)

Цветение несеяной ржи (1978)

Вооружен и очень опасен (1977)

Сумка инкассатора (1977)

Бетховен. Дни жизни (1976)

Жизнь и смерть Фердинанда Люса (мини-сериал, 1976)

Мама, я жив (1976)

Бегство мистера Мак-Кинли (1975)

Открытие (1973)

Капитан Джек (1972)

Командир счастливой «Щуки» (1972)

Солярис (1972)

Гойя, или тяжкий путь познания (1971)

Красный дипломат (ТВ, 1971)

Король Лир (1970)

Красная палатка (1969)

Мертвый сезон (1968)

Операция «Трест» (мини-сериал, 1968)

Житие и вознесение Юрася Братчика (1967)

Берегись автомобиля (1966)

Маленький принц (1966)

На глухом хуторе (1966)

Никто не хотел умирать (1965)

Марш! Марш! Тра-та-та! (1964)

Хроника одного дня (1963)

Адам хочет быть человеком (1959)