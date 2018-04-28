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Том Фелтон сыграет в фантастическом триллере «Начало»
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Том Фелтон сыграет в фантастическом триллере «Начало» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Звезды «Гарри Поттера» Том Фелтон (Драко Малфой) и Наталия Тена (Нимфадора Тонкс) снимутся вместе в научно-фантастическом сериале «Начало».
Сюжет развернется вокруг 10 незнакомцев, которые оказываются брошенными на произвол судьбы на космическом корабле, плывущем к отдаленной планете. Пассажиры пытаются сплотиться ради общей цели выжить, но вскоре понимают, что один из них совсем не тот, кем кажется.
Пол У. С. Андерсон («Обитель зла») снимет первые два из десяти эпизодов. Премьера «Начала» состоится в конце года на стрим-сервисе Youtube Red.
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