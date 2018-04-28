10 самых стильных фильмов 21 века

Кинематограф 21 века подарил нам множество эстетически безупречных фильмов, из которых Титр попробовал собрать свой топ-10. Можно бесконечно спорить о концепции, нравственности или смысле этих фильмов, но невозможно отрицать их красоту и стиль.

Полночь в Париже

Полночь в Париже

Успешный голливудский сценарист и неисправимый романтик, мечтающий окунуться в богемную жизнь начала двадцатого века, со своей девушкой прилетает в Париж — идеальное место для влюбленной пары. И, как это часто бывает в фильмах Вуди Аллена, желаемое становится действительным, и Гил, гуляя по ночным улицам, попадает в прошлое, где может вдоволь наговориться со всеми своими кумирами. Проклятый путь

Проклятый путь

Герой Тома Хэнкса выполняет различные поручения своего криминального босса: выбивает долги, убивает людей и делает прочие темные делишки. Однажды свидетелем такой работы становится его сын, и теперь жизнь мальчишки висит на волоске. Отель «Гранд Будапешт»

Отель «Гранд Будапешт»

Преклонных лет мадам и постоянная гостья отеля, умирая, оставляет в наследство консьержу дорогую картину. Столь щедрое решение не устраивает сына покойной, который решает во что бы то ни стало сжить конкурента со света и нанимает зловещего убийцу. Фонтан

Фонтан

Томас как одержимый ищет лекарство от рака, потому что его любимая жена вот-вот умрет. А она напоследок пишет книгу о рыцаре и королеве. Эстетически совершенная многослойная картина о судьбе, любви и смысле жизни, которую снял Даррен Аронофски . Бегущий по лезвию 2049

Бегущий по лезвию 2049

Действие фильма разворачивается спустя 30 лет после событий оригинальной истории. Новый охотник за репликантами Кей в исполнении Райана Гослинга случайно натыкается на жуткую тайну. Поэтому он срочно ищет Рика Декарда, героя первого «Бегущего по лезвию», который пропал 30 лет назад. Весна, лето, осень, зима… и снова весна

Весна, лето, осень, зима… и снова весна

Глубокая медитативная картина о времени, судьбе, человеческой жизни и огромной непонятности прекрасного и таинственного мира. Действие разворачивается вдали от цивилизации — в обители старого монаха. Его ученик — маленький мальчик, которому уготована тяжелая и полная испытаний жизнь. Но ни учитель, ни сам ученик не могут остановить тяжелую поступь рока, как невозможно остановить само время. Запределье

Запределье

Каскадер Рой получил травму после неудачного трюка. Он лежит в больнице и от скуки рассказывает сказку маленькой девочке. Однако после того, как его бросает возлюбленная, сказка становится трагичнее и надрывнее. Она обнажает страдания Роя и играет со страхами девочки с единственной целью — чтобы та воровала для больного морфий. Любовное настроение

Любовное настроение

Потрясающе красивый фильм о двух одиноких людях, которые живут в гонконгской коммуналке и постепенно сближаются. Их супругов никогда нет дома, а окружающий мир пропитан особенным настроением, сопротивляться которому просто невозможно. Затойчи

Затойчи

В Японии Затойчи — фигура культовая: о нем сняты и мультфильмы, и кино, о нем пишут книги. Сюжет у картины простой: в маленьком городке сосуществуют две банды, не воюющие друг с другом. Но в одной из них заправляет старый враг Затойчи, Иносукэ Гиндзо. Мирный массажист Затойчи не хотел начинать войну, они все сами нарвались. Амели

Амели

Каждый день в мире случаются миллионы рождений и смертей, тысячи обид и радостей, сотни разочарований и влюбленностей и еще бесчисленное множество всевозможных чудес. А в крошечной комнате неприметного французского домика Амели Пулен, девушка со стаканом обыкновенной воды и с необыкновенным сердцем, решила начать делать людей счастливее.