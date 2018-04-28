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Кинофестиваль в Железноводске станет ежегодным
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Кинофестиваль в Железноводске станет ежегодным 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кинофестиваль «Герои нашего времени» будет проходить в Железноводске ежегодно, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Организаторы Сергей Пускепалис и Эдуард Бояков хотят, чтобы на фестивале показывали добрые и светлые фильмы о простых людях. Минкульт РФ и губернатор СК поддержали проведение кинособытия.
Фестиваль будет проходить сразу на нескольких площадках Ставрополья, но главные действия пройдут в Железноводске. Гостям покажут кино российских и зарубежных режиссёров.
Члены жюри — известные люди, но не связанные с кинематографом. Такой подход позволит выбрать фильмы, которые нравятся народу, а не искушённым критикам. В 2019 году организаторы приглашают в жюри публициста Захара Прилепина и эстрадного певца Александра Ф. Скляра.
В 2018 году кинофестиваль «Герои нашего времени» откроет «высокий» курортный сезон в начале июня.
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