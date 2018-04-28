Ещё
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Культовые фильмы до и после спецэффектов 

Рамблер 1 час назад
Современное кино уже практически невозможно представить без спецэффектов. Именно эти визуальные хитрости помогают зрителю перенестись в удивительные миры, увидеть невероятных существ и отправиться в сказочные путешествия. Глядя на экран, мы редко задумываемся о том, как же все это было на самом деле снято. Между тем, прекрасные пейзажи, ужасные монстры и фантастические города будущего — это результат многодневной кропотливой работы целой команды профессионалов, которые превращают обычный зеленый фон для съемок в невероятные и масштабные картины.
Кстати, первый спецэффект был применен еще в 1895 году Альфредом Кларком. Детализировав сцену казни королевы Шотландии, он использовал на плахе вместо актрисы манекен. Можно вспомнить другие, более поздние картины: «Годзилла», «Кинг Конг». Но отправной точкой в современной истории спецэффектов, конечно считаются «Звездные войны» Джорджа Лукаса, созданные в 1977 году.
В наши дни практически каждый фильм — воплощение достижений новых технологий. Приоткроем завесу тайны над созданием культовых фильмов и покажем как они выглядели бы без визуальных дополнений.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Как уходили знаменитости20
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении46
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение