Колина Ферта позвали в «Таинственный сад»

Колин Ферт и Джули Уолтерс сыграют в новой экранизации классического романа Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад».

Сюжет фильма развернется вокруг 10-летней Мэри, нежеланной дочерью богатых британцев, живущих в солнечной Индии. После неожиданной смерти родителей девочка переезжает в туманную Англию в дом своего дяди Арчибальда Крэйвена.

По началу жизнь на новом месте кажется ей скучной, но вместе с кузеном Колином она находит таинственный сад, затерянный на огромной территории поместья.

Колин Ферт исполнит роль Арчибальда Крэйвена, Джули Уолтерс перевоплотится в экономку по имени миссис Мэдлок.