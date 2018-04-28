Ещё
Колина Ферта позвали в «Таинственный сад»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колина Ферта позвали в «Таинственный сад» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Колин Ферт и Джули Уолтерс сыграют в новой экранизации классического романа Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад».
Сюжет фильма развернется вокруг 10-летней Мэри, нежеланной дочерью богатых британцев, живущих в солнечной Индии. После неожиданной смерти родителей девочка переезжает в туманную Англию в дом своего дяди Арчибальда Крэйвена.
По началу жизнь на новом месте кажется ей скучной, но вместе с кузеном Колином она находит таинственный сад, затерянный на огромной территории поместья.
Колин Ферт исполнит роль Арчибальда Крэйвена, Джули Уолтерс перевоплотится в экономку по имени миссис Мэдлок.
Съемки «Таинственного сада» под руководством режиссера Марка Мандена («Черные паруса», «База Куантико») стартуют в Великобритании на следующей неделе.
Киноафиша: последние новости
Секреты съемок фильма «Мстители: Война бесконечности» 10 лет Вселенной Marvel: специальные ролики о создании фильма «Мстители: Война бесконечности» Том Фелтон сыграет в фантастическом триллере «Начало»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Как уходили знаменитости20
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении46
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение