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Мила Кунис об Эштоне Катчере: «У меня самый лучший муж на свете!»
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Мила Кунис об Эштоне Катчере: «У меня самый лучший муж на свете!» 

Журнал ОК! 1 час назад
Мила Кунис и Эштон Катчер познакомились 20 лет назад на съемках «Шоу 70-х» (That '70s Show). Поженились голливудские знаменитости два с половиной года назад. Сейчас они воспитывают двух детей и, кажется, в их семье царит идиллия. Доказала это 34-летняя Мила на киновыставке CinemaCon-2018, где она представлена фильм «Шпион, который меня кинул» (The Spy Who Dumped Me), в котором снялась. На мероприятии актриса поговорила с журналистами, конечно же, не только о предстоящей картине.
У меня самый лучший муж на свете! Клянусь вам, мне очень повезло. Мой муж — невероятно терпеливый человек, который является поддержкой для всей семьи, — рассказала Кунис.
Актриса также рассказала, что их старший ребенок — 3-летняя дочь Уайетт — научилась говорить на венгерском языке, пока они были в Будапеште (где проходили съемки фильма). Кроме этого, малышка может говорить по-русски (как и Мила), знает английский и испанский.
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