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Мила Кунис уверена, что у нее самый лучший муж на свете
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Мила Кунис уверена, что у нее самый лучший муж на свете 

Клео.Ру 34 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Актриса, которой исполнилось 34 года, уже 3 года как замужем за Эштоном Кутчером (Ashton Kutcher). Мила Кунис (Mila Kunis) воздала хвалу своему супругу и сказала, что ей невероятно повезло найти его.
«У меня самый лучший муж в мире. Это невероятная удача, — сказала она в интервью E!News. — У моего мужчины бездна терпения, также он служит неустанной поддержкой всей семье».
Несмотря на то, что они поженились только три года назад, Эштон и Мила знают друг друга с конца 90-х, когда они вместе участвовали в шоу «Эти 70-е». Они начали встречаться в 2012 году, когда Эштон разводился с первой женой Деми Мур, на которой был женат с 2005 года.
У Кутчера и Кунис двое детей: 3-летняя Уайетт Изабель и 14-месячный Дмитрий Портвуд. В ноябре Мила призналась изданию PEOPLE, что хочет иметь только двух детей, она слышала, что завести третьего обычно труднее. «Становится очень сложно, когда они превосходят вас числом», — шутила актриса.
Мила ранее заявляла, что она и Эштон «благодарны» за детей и чувствуют себя готовыми быть родителями. «Теперь у нас есть маленькая семья, которую мы всегда хотели, — говорила она. — Я невероятно благодарна за это. Но в этом есть и сложности. Работа приходит и уходит. Дети же требуют постоянного внимания».
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