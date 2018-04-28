Мила Кунис уверена, что у нее самый лучший муж на свете

Актриса, которой исполнилось 34 года, уже 3 года как замужем за Эштоном Кутчером (Ashton Kutcher). Мила Кунис (Mila Kunis) воздала хвалу своему супругу и сказала, что ей невероятно повезло найти его.

«У меня самый лучший муж в мире. Это невероятная удача, — сказала она в интервью E!News. — У моего мужчины бездна терпения, также он служит неустанной поддержкой всей семье».

Несмотря на то, что они поженились только три года назад, Эштон и Мила знают друг друга с конца 90-х, когда они вместе участвовали в шоу «Эти 70-е». Они начали встречаться в 2012 году, когда Эштон разводился с первой женой Деми Мур , на которой был женат с 2005 года.

У Кутчера и Кунис двое детей: 3-летняя Уайетт Изабель и 14-месячный Дмитрий Портвуд . В ноябре Мила призналась изданию PEOPLE, что хочет иметь только двух детей, она слышала, что завести третьего обычно труднее. «Становится очень сложно, когда они превосходят вас числом», — шутила актриса.

Мила ранее заявляла, что она и Эштон «благодарны» за детей и чувствуют себя готовыми быть родителями. «Теперь у нас есть маленькая семья, которую мы всегда хотели, — говорила она. — Я невероятно благодарна за это. Но в этом есть и сложности. Работа приходит и уходит. Дети же требуют постоянного внимания».