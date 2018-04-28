Жестко и по делу: 10 крутых интервью Юрия Дудя с актерами и режиссерами

На YouTube есть очень интересный канал с интервью, которые ведет Юрий Дудь . С завидной регулярностью его выпуски выходят в тренды, и во многом это случается потому, что ведущий не стесняется задавать всякие неудобные и острые вопросы, поднимает темы, которые на телевидении принято обходить молчанием.

Мы собрали несколько выпусков, героями которых стали актеры и режиссеры российского кино.

Внимание: есть нецензурная лексика.

Сколько нужно бегать, если ты в фильме и актер, и режиссер? «Ирония судьбы. Продолжение» — зачем нужно было в этом сниматься? Второй сезон «Метода». Меглина и правда оживят? Когда, ну когда же Хабенский уедет в Голливуд? О чем можно разговаривать с Мединским?

В чем наша национальная идея? И почему Серебрякову пришлось дать взятку? Серебряков — русофоб? Почему он переехал в Канаду? Гражданское общество в России возможно? В чем главная беда русского кино? Почему люди так часто уезжают из России?

Интервью с людьми, которые близко знали актера

Как Сергей Бодров попал в кино? Почему Бодров решил снимать свой фильм именно в Кармадонском ущелье? Бодров в «Брате» и в жизни — это разные люди? Как Бодров бы реагировал на текущую ситуацию в России? В чем был смысл поисков, если понятно, что все погибли? Был ли шанс спастись? Что было в Сергее, чего не было в других?

Как BadComedian помог Быкову? Почему «Дурак» посвящен Алексею Балабанову ? Три лучшие актрисы России. Как Быков стал режиссером «Метода». Быков снял 2/3 фильма «Время первых». Почему его отстранили от картины? Лучший город России

Режиссеры бухают? «Все актеры везде одинаковые». Чего? Почему русские актеры стесняются раздеваться? Почему в русском кино есть только Москва и Питер? Где провинциальные города? Цензура в искусстве — есть? Какой гонорар Хлебников получил за «Аритмию»?

Почему «Притяжение» — супер? Как актеры играют секс в кино? Сниматься голым — легко? Почему Петров во всех фильмах одинаковый? Как Петров придумал моноспектакль «Заново родиться»? Главная цель Александра — Голливуд. Как он к ней стремится?

Могут ли у актрисы исторического комикса быть ненастоящие губы? При подготовке к сериалу «Метод» брали истории реальных маньяков. От какой истории стыла кровь? Кто русский Спилберг, кто лучший режиссер-универсал? Юмор без политики — кастрированный юмор? Как у человека зарождается самоцензура?

Худшее видео в его жизни. Почему во всех русских фильмах играет Данила Козловский ? Лучший русский фильм за последние годы. Худшие русские фильмы за последние годы. Сколько в России платят за хороший сценарий? Почему в кино так много геев?

Сколько миллионов можно заработать, управляя телеканалом? Телек подыхает? Что не так с режиссером Федором Бондарчуком ? Как воспитывать детей, когда у тебя состояние в сотню миллионов долларов? «Оскар» дают только за фильмы про геев/темнокожих/угнетенных?