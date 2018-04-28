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Lucasfilm готовит мультсериал «Звездные войны: Сопротивление»
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Lucasfilm готовит мультсериал «Звездные войны: Сопротивление» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Disney Channel и Lucasfilm запускают в производство приключенческий анимационный сериал «Звездные войны: Сопротивление».
Действие мультфильма развернется незадолго до событий, показанных в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». Молодой пилот Казудо Зионо, вступивший в ряды Сопротивления, получает сверхсекретное задание — шпионить за стремительно растущим Первым орденом, таящим в себе серьезную угрозу.
Наряду с новыми персонажами в сериале появятся уже известные — дроид BB-8, По Дамэрон и капитан Фазма. Двум последним свои голоса подарят Оскар Айзек и Гвендолин Кристи, сыгравшие этих героев на большом экране.
Сценарий к новому проекту напишет Дэйв Филони («Звездные войны: Войны клонов», «Звездные войны: Повстанцы»).
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