Lucasfilm готовит мультсериал «Звездные войны: Сопротивление»

Disney Channel и Lucasfilm запускают в производство приключенческий анимационный сериал «Звездные войны: Сопротивление».

Действие мультфильма развернется незадолго до событий, показанных в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». Молодой пилот Казудо Зионо, вступивший в ряды Сопротивления, получает сверхсекретное задание — шпионить за стремительно растущим Первым орденом, таящим в себе серьезную угрозу.

Наряду с новыми персонажами в сериале появятся уже известные — дроид BB-8, По Дамэрон и капитан Фазма. Двум последним свои голоса подарят Оскар Айзек Гвендолин Кристи , сыгравшие этих героев на большом экране.

Сценарий к новому проекту напишет Дэйв Филони («Звездные войны: Войны клонов», «Звездные войны: Повстанцы»).