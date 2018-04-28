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Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
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Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас 

Рамблер 1 час назад
Сложно поверить, но прошло уже почти 30 лет с момента выхода на экраны культовой семейной комедии «Один дома». История о приключениях случайно забытого дома мальчика и его схватке с бандитами завоевала сердца миллионов зрителей во всем мире.
Тысячи людей уже давно не представляют свои новогодние и рождественские каникулы без просмотра этого прекрасного фильма, созданного Крисом Коламбусом. «Один дома» быстро стал настоящей рождественской классикой и не сдает позиций до сих пор.
За это время мальчик Кевин, конечно, вырос и уже давно не боится оставаться дома один (собственно, он вряд ли и боялся). «Набрали» лет и другие герои комедии. Конечно, для зрителей они навсегда останутся той же взбалмошной семейкой МакКалистеров, но интересно узнать, какими стали и как сложилась судьба некоторых членов этой знаменитой экранной семьи.
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