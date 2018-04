Кино по субботам #172

Впереди достаточно продолжительные выходные, во время которых ты, скорее всего, отправишься на шашлыки или в любые другие места, предназначенные для выгула бренного тела. Но если будет свободное время, посмотри на эту прелесть, которую мы делаем вот уже 172 недели подряд.

1. «Макбет» (Macbeth), 2015

XI век. В Шотландии бушует гражданская война. Девушка Даниеля из «Такси» подстрекает Магнето, которого здесь зовут Макбет, убить короля и самому сесть на престол. Добившись желаемого, Макбет решает устранить всех возможных конкурентов. Однако власть, возникшая в крови, в этой же крови и потонет. Классический шекспировский сюжет, экранизировавшийся бессчетное количество раз. Получилось ли у режиссера Джастина Курзеля сделать хоть что-то стоящее? Да, и еще раз да. Прекрасная съемка, длинные планы, постоянная дымка, как бы символизирующая постепенно нарастающее безумие Макбета. На протяжении всего фильма чувствуется трагедия, что как бы не дает нам забыть о литературном источнике. Но при этом здесь атмосфера как в сериале «Викинги» и очень качественные батальные сцены, после которых любой исторический боевик кажется парашей. Такой вот качественный исторический фильм со всеми атрибутами Средневековья, снятый по Шекспиру. И пусть тебя не смущает, что кино с таким бюджетом и актерами прошло как-то тихо и незаметно. На момент его выхода критики орали, что это шедевр, а потом про фильм благополучно забыли. И зря.

2. «Довлатов», 2018

Можно с точностью сказать, что фильм стал триумфатором на Берлинском кинофестивале во многом благодаря детальным и очень мрачным картинам застойного СССР. И в этой нудной атмосфере среди признанных и непризнанных гениев, работяг и творцов, конъюнктурщиков и диссидентов варится Сергей Донатович Довлатов . В фильме показаны несколько дней из жизни писателя в канун празднования 7 ноября и вынужденной иммиграции приятеля Бродского, которые можно охарактеризовать словами персонажа, сыгравшего мать писателя: «Скоро праздник, а радости нет». Именно таким настроением пронизан весь фильм: с первой минуты и до последней. И это не всегда хорошо, поскольку сам просмотр тоже не дает ощущения праздника. Потому что местами затянуто, скучно, а некоторые сцены кажутся лишними. Тем, кто любит творчество обоих Алексеев Германов (и младшего, и старшего), фильм покажется гениальным. А вот зрителю, который не фанатеет от авторского кино или привык к более динамичному повествованию, фильм не понравится. Опять же, сам Сергей Донатович — личность достаточно неоднозначная. Не всем ведь понравится мечущийся выпивоха, чья неспособность сожительствовать с современными реалиями кажется глупостью. По сравнению с этой лентой, другой фильм про Довлатова — «Конец прекрасной эпохи» — смотрится интереснее и главный герой в нем милее и обаятельнее. В общем, мы предупредили обо всех изъянах, чтобы они не были для тебя сюрпризом. В остальном фильм крайне приятный, иначе здесь бы не оказался. Гнетущая атмосфера проработана до мелочей, остроумные диалоги интеллигенции и ирония, присутствующая в книгах автора, имеются в полном объеме. Фанатам Довлатова смотреть обязательно.

3. «Последний дом слева» (The Last House on the Left), 2009

«Последний дом слева», как и большинство других фильмов ужасов, снятых за последнюю тысячу лет, вряд ли заставит тебя визжать от страха и спровоцирует неконтролируемый выброс продукции кирпичного заводика прямо, что называется, из бренного тела. Но поморщиться уж точно заставит. Это не столько фильм ужасов, сколько психологический триллер, который наглядно демонстрирует, к чему приводят наркотики. Сюжет в целом банален: мама, папа и дочь отправляются в загородный дом, чтобы счастливо провести выходные дни. Неподалеку живет подруга девушки, с которой они, естественно, встречаются и идут искать приключения на жопу. И, само собой разумеется, попадают в лапы преступников, которые сперва начинают глумиться над ними, а потом наведываются к их родителям. Кровь, убийства и издевательства в фильме имеются, хотя их гораздо меньше, чем диалогов. Довольно качественный фильм со всеми плюсами, минусами и изнасилованными школьницами, которые сами виноваты.

4. «Недруги» (Hostiles), 2017

Жанр вестерна все еще живет и здравствует, и у него явно все лучше, чем у нас с тобой. Правда, современные фильмы про Дикий Запад в большинстве своем выглядят как самая настоящая фантастика либо слишком активно пытаются поднять вопросы морали. Поэтому на эталонные «спагетти-вестерны» «Недруги» не похожи чуть больше, чем никак. Это история про обстоятельства, войну и робкая попытка дружить с краснокожим населением США. Главный герой в исполнении Кристиана Бейла воспринимал индейцев исключительно как врагов, предпочитая стрелять в них, а не разговаривать. И тут старому вояке приказывают доставить на родину умирающего вождя шайенов вместе с семьей. В цепях и кандалах он ведет семью индейцев через земли, где обитают враждебные племена и скрываются беглые преступники и где за каждым камнем поджидает смертельная опасность. Тут и придурковатые бывшие иммигранты, которые ведут себя, мягко говоря, неприлично, и вдова, на глазах у которой команчи убили ее детей. Все это лишний раз напоминает о том, что нельзя верить предрассудкам и нужно оставаться людьми. И при этом в фильме нашлось место очень качественным перестрелкам, без которых вестерн невозможен. Так что фильм отличный: 8 Кристианов Бейлов из 10, как минимум.

5. «Человек кусает собаку» (C'est arrivé près de chez vous), 1992

Ядреннейшая вещь, в которой уровень треша с каждой минутой становится все выше и выше. Если бы все бельгийские фильмы выглядели как «Человек кусает собаку», то у Тарантино и Гая Ричи была бы более серьезная конкуренция. Сам по себе фильм напоминает репортаж о трудовых буднях хладнокровного убийцы, который не только жестоко разделывается со своими жертвами на глазах у зрителя, но и цинично делится рассуждениями о природе насилия. За ним по пятам следует съемочная группа, которой он весьма искренне и излагает свои взгляды. И это, черт возьми, очень иронично и смешно. Назвать грустной эту картину язык не поворачивается. Местами это документальный фильм, а местами — крутой боевик. И все очень иронично, даже когда съемочная группа начинает непосредственно помогать интеллигентному головорезу в его злодеяниях. Вот такая сатира на повседневную криминальную обстановку.