Что посмотреть на праздничных выходных 

В предстоящие майские «каникулы» телеэфир будет не похож на то, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернее шоу Ивана Урганта.
Канал «Россия» 28 апреля порадует зрителей премьерой комедийного мини-сериала «Соседи», который расскажет о столичной супружеской паре, которая по своим причинам перебралась жить в деревеньку Колотилово. Но мечты о тихой жизни на лоне природы обернутся войной с соседями. Все четыре серии фильма мы увидим в один день, начало показа — в 20.45.
На Первом канале 29 апреля в 15.00 зрителей ждет телеверсия ежегодного фестиваля шансона «Ээхх, Разгуляй!». В преддверии Дня Победы в 21.30 покажут военно-исторический детектив «По законам военного времени». Главные роли исполняют Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Максим Дрозд и другие известные актеры.
Для подрастающего поколения настоящий мультипликационный марафон подготовил РЕН ТВ. Так, 1 мая на канале целый день с 8.50 будут идти полнометражные мультфильмы отечественного производства. Сначала — все восемь частей анимационного сериала о трех богатырях. А затем покажут три ленты мультика «Иван Царевич и Серый волк».
К празднику Весны и Труда НТВ приготовил вечернее музыкальное шоу. В концерте под названием «Все звезды майским вечером» (1 мая, 23.15) примут участие Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Лев Лещенко, Егор Крид, Юлианна Караулова и множество других звезд.