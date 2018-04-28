Что посмотреть на праздничных выходных

В предстоящие майские «каникулы» телеэфир будет не похож на то, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернее шоу Ивана Урганта

Канал «Россия» 28 апреля порадует зрителей премьерой комедийного мини-сериала «Соседи», который расскажет о столичной супружеской паре, которая по своим причинам перебралась жить в деревеньку Колотилово. Но мечты о тихой жизни на лоне природы обернутся войной с соседями. Все четыре серии фильма мы увидим в один день, начало показа — в 20.45.

Александр Панкратов-Черный, На Первом канале 29 апреля в 15.00 зрителей ждет телеверсия ежегодного фестиваля шансона «Ээхх, Разгуляй!». В преддверии Дня Победы в 21.30 покажут военно-исторический детектив «По законам военного времени». Главные роли исполняют Екатерина Климова Максим Дрозд и другие известные актеры.