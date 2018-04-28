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Мишель Пфайффер станет королевой в «Малефисенте 2»
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Мишель Пфайффер станет королевой в «Малефисенте 2» 

Киноафиша 6 часов назад
Фото: Киноафиша
Мишель Пфайффер («Один прекрасный день», «Мрачные тени») готова присоединиться к Анджелине Джоли в сиквеле фэнтези «Малефисента». Если переговоры завершатся успешно, актрисе отойдет роль некой королевской особы.
Ранее Эд Скрейн согласился сыграть злодея в предстоящем сиквеле сказочной истории. Анджелина Джоли и Эль Фаннинг снова перевоплотятся в известным нам героинь — рогатую колдунью Малефисенту и принцессу Аврору.
Режиссерское кресло фильма занял один из создателей «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоаким Роннинг. Съемки «Малефисенты 2» стартуют в конце года.
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