СМИ: Мишель Пфайффер примет участие в съёмках продолжения фильма «Малефисента» 

Американская актриса Мишель Пфайффер, известная ролями в фильмах «Лицо со шрамом» и «Иствикские ведьмы», может принять участие в съёмках продолжения картины «Малефисента». Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что в настоящее время создатели ленты ведут переговоры с актрисой.
По данным издания, Пфайффер достанется роль королевы.
Первый фильм о приключениях в сказочном мире с голливудской актрисой Анджелиной Джоли в главной роли вышел в 2014 году.
Ранее сообщалось, что компания Sony объявила дату выхода ремейка фильма «Ворон» со звездой сериала «Игра престолов» Джейсоном Момоа в главной роли.