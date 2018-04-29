СМИ: Мишель Пфайффер примет участие в съёмках продолжения фильма «Малефисента»

Американская актриса Мишель Пфайффер , известная ролями в фильмах «Лицо со шрамом» и «Иствикские ведьмы», может принять участие в съёмках продолжения картины «Малефисента». Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что в настоящее время создатели ленты ведут переговоры с актрисой.

По данным издания, Пфайффер достанется роль королевы.

Первый фильм о приключениях в сказочном мире с голливудской актрисой Анджелиной Джоли в главной роли вышел в 2014 году.