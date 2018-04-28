Обязательно к просмотру: 7 незабываемых драм 90-х годов

Для тех, кто любит глубокие, заставляющие задуматься о жизни, об отношениях, о человеческих ценностях, фильмы, затрагивающие самые потаённые места души и сердца. Обязательно к просмотру: 7 незабываемых драм 90-х годовДом духов (1993) Фильм экранизация одноимённого романа Изабель Альенде. Звёздный

состав этого фильма — уже залог безусловного успеха: Мэрил Стрип

Кончита Алонсо. Картина рассказывает о трёх поколениях семьи чилийского землевладельца. Любовь,

трагедии, счастье и горести, даже, мистика — всё это наполняет историю

этой семьи. И всех этих родных людей объединяет невероятная сила духа и твёрдость характера. Грозовой перевал (1992) Самая удачная экранизация одноимённого единственного романа Эмили Бронте. В главных ролях Жюльет Бинош и Рэйф Файнс (именно после роли Хитклифа в "Горозовом перевале", Рэйф Файнс был приглашён на роль Амона Гёта в фильме «Список Шендлера») Фильм рассказывает о семействе Эрншо, живущих в большом особняке в графстве Йоркшир. Глава

семьи привозит из поездки нищего мальчика Хитклифа и принимает его в семью, как родного. Но не все рады новому члену семьи, и сразу после

смерти отца, старший сын Хиндли тут же ссылает Хитклифа Рэйф Файнс) на конюшню и всячески указывает ему «своё место». Зато, сестра Кэтрин

(Жюльет Бинош), наоборот, прикипела к названному брату и проводит с ним максимум времени. Вскоре дружба Хитклифа и Кэтрин перерастает в огромную

страстную любовь. Но за Кэтрин начинает ухаживать соседский знатный

наследник… Неверная (2002) Драматический триллер с Ричардом Гиром , Дайан Лэйн и Оливье Мартинесом в главных ролях. Премия «Оскар» Дайан Лэйн за лучшую главную роль. Конни

(Дайан Лэйн) и Эдвард (Ричард Гир) давно женаты, у них растёт 8-летний

сын, и живут они в хорошем доме в престижном районе. Однажды,

совершенно случайно, Конни сталкивается с молодым французом Полем

(Оливье Мартинес). Пара встреч с новым знакомым совершенно меняет её жизнь и безумная страсть захватывает Конни целиком и полностью. Но есть

сын и муж… Ущерб (1992) Фильм экранизация одноимённого романа Жозефины Харт с Жюльет Бинош и Джереми Айронсом в главных ролях. Стивен Флеминг (Джереми Айронс) член

британского парламента , уважаемый человек и прекрасный семьянин. На одном из светских раутов к Стивену подходит девушка Анна (Жюльет Бинош)

и представляется подругой его сына Мартина. Между ними моментально

пробегает искра. Позже Мартин лично знакомит Анну со своей матерью и отцом. Не в силах сопротивляться страстному влечению, Стивен

приезжает к Анне и с первой минуты ими овладевает сумасшедшая

страсть. Стивен испытывает угрызения совести, но неуправляемое желание

не оставляет ему ни единого шанса. Мертвец идет (1995) Фильм Тима Робинса с Шоном Пенном Сьюзан Сарандон в главных ролях. Мэтью Понселет (Шон Пенн) беспощадный убийца, приговорённый к казни. Хелен

Преджан истинно верующая католическая монахиня. Она становится духовным

наставником для Мэтью и пытается достучаться до души и сердца

преступника, чтобы он раскаялся и получил отпущение грехов. Феноменальная

игра актёров очень тонко раскрывает всю палитру чувств и эмоций героев,

переход от полного отрицания до безусловного принятия. Месть (1989) Фильм с Кевином Костнером , Энтони Куином и Мэделин Стоу. Джей

(Кевин Костнер) уйдя в отставку из ВВС США, навещает своего старого

друга Тибби Мендеса ( Энтони Куинн ), политика и крупного мафиози, в Мексике. Жена Тибби молодая и очень красивая Мирея

(Мэделин Стоу) сразу понравилась Джею. Общаясь Джей и Мирея всё больше

сближались и, в какой-то момент, поддались вспыхнувшим чувствам. Но непросто двум влюблённым найти место под солнцем, когда, преданный

другом и женой, влиятельный босс мафии, жаждет мести. Смерть и девушка (1994) Драматический

триллер Романа Полански . В каритине всего три персонажа в исполнении

Эскобар (Стюарт Уилсон) в Южной Америке. Они счастливы и мечтают о ребёнке, только Паулина немного…пуглива. Во время шторма, Херардо

возвращается домой в компании нового знакомого, доктора Роберто Миранда

(Бен Кингсли). У адвоката сломалась машина, Роберто подвёз его и хозяин,

из благодарности, приглашает спасителя в дом. Паулина сразу же узнаёт

голос гостя, и события, связанные с этим человеком, ужасны… Читайте также: 8 Супер триллеров для дождливых вечеров 5 лучших мюзиклов для веселого вечера с друзьями