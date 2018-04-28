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Обязательно к просмотру: 7 незабываемых драм 90-х годов
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Обязательно к просмотру: 7 незабываемых драм 90-х годов 

Fraufluger.ru 54 минуты назад
Фото: Fraufluger.ru
Для тех, кто любит глубокие, заставляющие задуматься о жизни, об отношениях, о человеческих ценностях, фильмы, затрагивающие самые потаённые места души и сердца. Обязательно к просмотру: 7 незабываемых драм 90-х годовДом духов (1993) Фильм экранизация одноимённого романа Изабель Альенде. Звёздный
состав этого фильма — уже залог безусловного успеха: Мэрил Стрип,
Джереми Айронс, Гленн Клоуз, Вайнона Райдер, Антонио Бандерас, Мария
Кончита Алонсо. Картина рассказывает о трёх поколениях семьи чилийского землевладельца. Любовь,
трагедии, счастье и горести, даже, мистика — всё это наполняет историю
этой семьи. И всех этих родных людей объединяет невероятная сила духа и  твёрдость характера. Грозовой перевал (1992) Самая удачная экранизация одноимённого единственного романа Эмили Бронте. В  главных ролях Жюльет Бинош и Рэйф Файнс (именно после роли Хитклифа в  "Горозовом перевале", Рэйф Файнс был приглашён на роль Амона Гёта в  фильме «Список Шендлера») Фильм рассказывает о семействе Эрншо, живущих в большом особняке в графстве Йоркшир. Глава
семьи привозит из поездки нищего мальчика Хитклифа и принимает его в  семью, как родного. Но не все рады новому члену семьи, и сразу после
смерти отца, старший сын Хиндли тут же ссылает Хитклифа Рэйф Файнс) на  конюшню и всячески указывает ему «своё место». Зато, сестра Кэтрин
(Жюльет Бинош), наоборот, прикипела к названному брату и проводит с ним  максимум времени. Вскоре дружба Хитклифа и Кэтрин перерастает в огромную
страстную любовь. Но за Кэтрин начинает ухаживать соседский знатный
наследник… Неверная (2002) Драматический триллер с Ричардом Гиром, Дайан Лэйн и Оливье Мартинесом в главных ролях. Премия «Оскар» Дайан Лэйн за лучшую главную роль. Конни
(Дайан Лэйн) и Эдвард (Ричард Гир) давно женаты, у них растёт 8-летний
сын, и живут они в хорошем доме в престижном районе. Однажды,
совершенно случайно, Конни сталкивается с молодым французом Полем
(Оливье Мартинес). Пара встреч с новым знакомым совершенно меняет её  жизнь и безумная страсть захватывает Конни целиком и полностью. Но есть
сын и муж… Ущерб (1992) Фильм экранизация одноимённого романа Жозефины Харт с Жюльет Бинош и  Джереми Айронсом в главных ролях. Стивен Флеминг (Джереми Айронс) член
британского парламента, уважаемый человек и прекрасный семьянин. На  одном из светских раутов к Стивену подходит девушка Анна (Жюльет Бинош)
и представляется подругой его сына Мартина. Между ними моментально
пробегает искра. Позже Мартин лично знакомит Анну со своей матерью и  отцом. Не в силах сопротивляться страстному влечению, Стивен
приезжает к Анне и с первой минуты ими овладевает сумасшедшая
страсть. Стивен испытывает угрызения совести, но неуправляемое желание
не оставляет ему ни единого шанса. Мертвец идет (1995) Фильм Тима Робинса с Шоном Пенном и Сьюзан Сарандон в главных ролях. Мэтью Понселет (Шон Пенн) беспощадный убийца, приговорённый к казни. Хелен
Преджан истинно верующая католическая монахиня. Она становится духовным
наставником для Мэтью и пытается достучаться до души и сердца
преступника, чтобы он раскаялся и получил отпущение грехов. Феноменальная
игра актёров очень тонко раскрывает всю палитру чувств и эмоций героев,
переход от полного отрицания до безусловного принятия. Месть (1989) Фильм с Кевином Костнером, Энтони Куином и Мэделин Стоу. Джей
(Кевин Костнер) уйдя в отставку из ВВС США, навещает своего старого
друга Тибби Мендеса (Энтони Куинн), политика и крупного мафиози, в  Мексике. Жена Тибби молодая и очень красивая Мирея
(Мэделин Стоу) сразу понравилась Джею. Общаясь Джей и Мирея всё больше
сближались и, в какой-то момент, поддались вспыхнувшим чувствам. Но  непросто двум влюблённым найти место под солнцем, когда, преданный
другом и женой, влиятельный босс мафии, жаждет мести. Смерть и девушка (1994) Драматический
триллер Романа Полански. В каритине всего три персонажа в исполнении
Сигурни Уивер, Бена Кингсли и Стюарта Уилсона. Паулина Эскобар (Сигурни Уивер) домохозяйка живёт с мужем, успешным адвокатом и политиком, Херардо
Эскобар (Стюарт Уилсон) в Южной Америке. Они счастливы и мечтают о  ребёнке, только Паулина немного…пуглива. Во время шторма, Херардо
возвращается домой в компании нового знакомого, доктора Роберто Миранда
(Бен Кингсли). У адвоката сломалась машина, Роберто подвёз его и хозяин,
из благодарности, приглашает спасителя в дом. Паулина сразу же узнаёт
голос гостя, и события, связанные с этим человеком, ужасны… Читайте также: 8 Супер триллеров для дождливых вечеров 5 лучших мюзиклов для веселого вечера с друзьями
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