Киногид юного зрителя: лучшие детские мультфильмы 2018 года

Что посмотреть с детьми, чтобы не пришлось скучать и краснеть? Подобрали новинки 2018 года для семейного просмотра, которые не разочаруют ни детей, ни их родителей.

«Смешарики. Дежа Вю»

Смешариков много не бывает, поэтому помимо сериала и спин-оффов создатели выпускают полнометражные картины о приключениях шарообразных зверюшек. В третьем фильме-приквеле «Смешарики. Дежавю» (2018) героям предстоит незабываемое путешествие во времени. У Копатыча день рождения. Крош обращается в агентство «Дежа Вю», специализирующееся на путешествиях во времени. Смешарики побывают в мезозое, Средневековье, древнем Китае и даже на Диком западе! Авторы картины использовали в мультфильме огромное количество спецэффектов, поэтому юным зрителям точно скучать не придется! Премьера мультфильма состоялась 26 апреля 2018 года.

«Шерлок Гномс»

Садовые гномы Гномео и Джульетта, известные зрителям по первой части франшизы, наконец-то переселяются в аккуратный дворик и начинают вести размеренную жизнь. Но не тут-то было: неизвестный похититель украл других садовых гномов. Растерянные Гномео и Джульетта вызывают на помощь сыщика Шерлока Гномса, однако по ходу расследования дело придется взять в свои руки. Оценить интерпретацию классических образов Шекспира и Конан-Дойля уже можно: мультфильм вышел на экраны в марте 2018 года.

«Кролик Питер»

Еще одна мартовская премьера для детей — долгожданная экранизация книги детской писательницы Беатрис Поттер о приключениях кролика Питера. Семья Питера издавна живет на ферме в Озерном краю. Уже не первое поколение кроликов враждует со старым фермером МакГрегором. После смерти старика МакГрегора на ферму приезжает его сын. Но и с молодым МакГрегором Питер не может подружиться. Питер и МакГрегор ищут расположения соседки Беатрис, которая снисходительна к ним обоим. Чем закончится противостояние кролика и человека?

«Леонардо. Миссия: Мона Лиза»

Юный изобретатель Леонардо из города да Винчи вместе с другом Лоренцо придумывают разные интересные штуки. Красавица Джоконда знай себе потешается над товарищами. Однажды в доме Джоконды разгорается пожар, девушка остается ни с чем. После этого в городе появляется рассказчик: он толкует о таинственном сокровище. Конечно же, трое друзей отправляются на его поиски! «Леонардо» — отличный вариант для семейного просмотра. Мультфильм создали итальянские авторы, поэтому можно надеяться, что картина получится аутентичной. Мультфильм «Леонардо. Миссия: Мона Лиза» появится в кинотеатрах с 19 апреля.

«Суперсемейка 2»

Спустя 14 лет после выхода первой «Суперсемейки» автор оригинального мультфильма Брэд Бёрд наконец-то сделал продолжение. В новой части мама Хелен Парр оставляет мужа присматривать за детьми Виолеттой и Дэшем: героизм нужен и в нормальной жизни. У злодея Джек-Джека появляются новые суперспособности, о чем суперсемейка, конечно же, даже не подозревает. Супергеройское семейство объединится, чтобы противостоять злодею. Мультфильм появится в кинотеатрах с 14 июня 2018 года.

Садко

Совсем скоро выйдет новый мультипликационный фильм от студии «Мельница» и Виталия Мухаметзянова . Мужественный герой с певучим голосом, персонаж русской народной сказки Садко отправляется в опасное морское путешествие. Гусли и смекалка — верные спутники доброго молодца. Оценить мультипликационное воплощение былинного героя можно будет с 24 мая.

«Гринч»