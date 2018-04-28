«Мосфильм» реставрирует «Женитьбу Бальзаминова»

Специалисты Киноконцерна «Мосфильм» восстанавливают любимые миллионами зрителей кинокартины. В ближайшие несколько месяцев они обновят комедию 1964 года выпуска «Женитьба Бальзаминова» с Георгием Вициным в главной роли.

О том, как проходит реставрация фильма «Женитьба Бальзаминова», рассказывает один из участников столь сложного процесса Тимур Гузаиров. «У меня в работе две части фильма. Лента достаточно старая, поэтому картинка деформирована и сильно поцарапана. Очевидно, что пленка страдала, когда ее заряжали в камеру. Если говорить в общем, то на пленке есть расслоения, а также пятна различного происхождения. Вначале мы проходим по всему материалу программой „Архангел“ в режиме автоматической чистки, убирая некоторые крупные дефекты. Далее начинается работа в программе „Diamant“, в которой настраиваются фильтры автоматической очистки. После подобной обработки остается уже вручную убрать „шероховатости“, которые еще остались. Для этих целей в программе существует много различных инструментов. С более сложными дефектами, например, с разрывом пленки, которую склеили скотчем, мы тоже справляемся. В среднем, на десять минут картины уходит около двух недель работы в режиме ручной коррекции». Многие дефекты были получены не только в процессе просмотра картины, но и при хранении фильма, ведь даже, если оно было правильным, 20-30 лет — это довольно внушительный срок. «Очистки» требует и звук, одним словом, процесс реставрации долог и затратен, но только так можно сохранить шедевры на века.

Оценка экспертов

«Мосфильм» реставрирует 10 — 12 кинокартин в год. Качество работы специалистов киноконцерна признаётся во всем мире. На ведущих мировых киносмотрах — Каннском, Венецианском, Берлинском — есть специальные программы, посвященные именно отреставрированным кинолентам. И победителями их не раз становились отечественные ленты, прошедшие процесс обновления.

Кстати

Георгию Вицину, который играл 25-летнего Мишу Бальзаминова, было уже 46. Актера долго и тщательно гримировали, пытаясь сделать моложе. Позже он в шутку называл фильм: «Женитьбой забальзамированного».