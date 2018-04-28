Польское кино и бразильская музыка: как отдохнуть сегодня после работы

Какой бы долгой ни была эта неделя, конец ее уже совсем близко. Впереди длинные выходные, которые начнутся сегодня вечером — как только вы закончите все дела. Если вы все еще не придумали, куда сегодня отправиться, не беда — у mos.ru есть пять отличных предложений: классический голливудский нуар 1946 года и фильм — обладатель Гран-при Берлинале-2018, концерт музыки Сергея Рахманинова и урок игры на бразильских барабанах, а также выставка записок, которые писали Владимиру Маяковскому посетители его выступлений.

Посмотреть фильм «Лицо»

Время: 21:30 Место: кинотеатр «Юность» (улица Маршала Рыбалко, дом 1/4)

Молодой красавчик Яцек живет в безымянном провинциальном польском городке, работает на стройке, слушает хеви-метал, снисходительно выслушивает шуточки коллег и родных насчет длины собственных волос и мечтает поскорее уехать куда-нибудь в Западную Европу. Город, где живет Яцек, даром что маленький, но очень гордый: именно здесь ведется строительство самой высокой в мире статуи Иисуса Христа , и горожане с нетерпением ждут окончания строительства и засвидетельствования рекорда. Но прежде, чем это случится, произойдут другие сенсационные события: Яцек сорвется со строительных лесов, рухнет внутрь статуи и попадет в больницу, где ему буквально пришьют новое лицо — довольно неприятное, больше похожее на маску из магазина приколов. Жизнь парня пойдет под откос: невеста бросит, работать он не сможет, а соседи начнут негласный конкурс на самое обидное прозвище.

Режиссер Малгожата Шумовска продолжает работать с темой телесности и неприятия собственного внешнего вида, к которой обращалась в предыдущем фильме «Тело» (2015) о страданиях отца женщины с анорексией. Впрочем, «Лицо», получившее Гран-при Берлинского кинофестиваля 2018 года, — история не только про физические увечья и их принятие. Полноправный герой фильма Шумовской, снятого с блестящим чувством юмора и тактом, — современное общество потребления, отторгающее «неликвидно» выглядящих членов и, в общем-то, не имеющее собственного лица.

Увидеть фильм «Почтальон всегда звонит дважды»

Время: 19:30 Место: кинотеатр «Вымпел» (улица Коминтерна, дом 8)

Вы наверняка видели фильм Боба Рейфелсона «Почтальон всегда звонит дважды» 1981 года, в котором Джессика Лэнг Джек Николсон играют любовников, решивших убить обманутого мужа и отнять его бизнес. Этот фильм — четвертая, последняя на сегодня экранизация одноименного романа Джеймса Кейна . До Рейфелсона за книгу Кейна в 1946 году брался мастер нуара Тэй Гарнетт. Его фильм по сей день считается не только лучшей среди экранизаций романа, но и каноническим фильмом в жанре нуар. Возможность увидеть фильм на большом экране есть сегодня благодаря программе «Классика нуара» сети кинотеатров «Москино».

Почитать записки, которые писали Маяковскому почти сто лет назад

Время: до 20:00 Место: галерея «На Шаболовке» (Серпуховской Вал, дом 24, корпус 2)

Пожалуй, самая интересная выставка этой недели открылась в галерее «На Шаболовке». «Универсальный ответ записочникам» — название книги, которую планировал, но не успел написать поэт Владимир Маяковский. За свою жизнь он собрал более 20 тысяч записок от слушателей — вопросы разной степени адекватности, просьбы, хамство, угрозы. На выставке, подготовленной галереей совместно с Музеем истории российской литературы имени В. И. Даля, можно увидеть самые интересные из них, а также портреты людей, которые могли бы быть их авторами: рабфаковцев, чекистов, служащих и «бывших интеллигентов».

Послушать Рахманинова в парке

Время: 17:00 Место: музей Парка Горького (Крымский Вал, дом 9)

Если получится завершить дела пораньше, отправляйтесь в музей Парка Горького. В 17:00 здесь начнется концерт «Рахманинов. Весна идет!» творческого коллектива Art-Collage. Музыканты исполнят избранные произведения Сергея Рахманинова. Если погода не испортится, концерт пройдет под открытым небом — на смотровой площадке музея (на арке главного входа в парк). В случае дождя концерт перенесут в музейный лекторий.

Кстати, после концерта слушатели смогут бесплатно посетить выставку музея «Парк Горького. Начало», посвященную жизни парка в 1930-е годы и его первому директору Бетти Глан, при которой в Парке Горького появились парашютная вышка и каток, а также зародилась традиция проведения красочных массовых мероприятий вроде карнавалов.

Сходить на бесплатный урок игры на барабанах

Время: 19:00 Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

А может, вы мечтаете начать играть на музыкальных инструментах? Если привлекает четкий ритм — сходите на бесплатное занятие игры на бразильских барабанах в Культурном центре ЗИЛ. Преподаватели расскажут о роли барабанщиков в знаменитом бразильском карнавале, объяснят принципы игры на самба-инструментах и предложат попробовать поиграть самостоятельно. На занятии будет дирижер, импровизированный оркестр из присутствующих попробует исполнить под его управлением самбу.