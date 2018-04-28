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Премьера фильма Гиллиама о Дон Кихоте может сорваться в очередной за 20 лет раз
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Премьера фильма Гиллиама о Дон Кихоте может сорваться в очередной за 20 лет раз 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Терри Гиллиам собирался показать свой многострадальный фильм «Человек, который убил Дон Кихота» на Каннском кинофестивале, однако премьера может сорваться, сообщает Reuters.
Парижская студия Alfama Films Production заявила в суде о правах на фильм и о том, что его нельзя показывать без согласия компании. Суд об отмене показа должен состояться 7 мая, за день до открытия Каннского кинофестиваля.
"Человек, который убил Дон Кихота" должен стать фильмом закрытия фестиваля 19 мая.
Эта картина — уже вторая попытка Гиллиама экранизировать роман о Дон Кихоте Мигеля де Сервантеса. В 2000 съемки фильма с Джонни Деппом и Ванессой Паради были отменены, когда дожди разрушили съемочную площадку, а исполнитель главной роли Жан Рошфор тяжело заболел. После этого Терри Гиллиам продолжительное время искал финансы и исполнителя главной роли, остановившись в конце концов на Джонатане Прайсе.
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