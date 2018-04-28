Премьера фильма Гиллиама о Дон Кихоте может сорваться в очередной за 20 лет раз

Режиссер Терри Гиллиам собирался показать свой многострадальный фильм «Человек, который убил Дон Кихота» на Каннском кинофестивале, однако премьера может сорваться, сообщает Reuters

Парижская студия Alfama Films Production заявила в суде о правах на фильм и о том, что его нельзя показывать без согласия компании. Суд об отмене показа должен состояться 7 мая, за день до открытия Каннского кинофестиваля.

"Человек, который убил Дон Кихота" должен стать фильмом закрытия фестиваля 19 мая.