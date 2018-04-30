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Суд решит, сможет ли Каннский фестиваль показать «Дон Кихота» Гиллиама
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Суд решит, сможет ли Каннский фестиваль показать «Дон Кихота» Гиллиама 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Киноафиша
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Судьба фильма Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», который должен был закрыть программу Каннского кинофестиваля 19 мая, решится на экстренном заседании суда во Франции в следующий понедельник.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, в суд с требованием заблокировать показ «Дон Кихота» обратился португальский продюсер Паулу Бранку, который участвовал в реализации проекта. Он настаивает, что до сих пор обладает правами на фильм, и требует компенсацию в размере 3,5 миллиона евро.
Судебное заседание по этому вопросу запланировано на 7 мая — за день до открытия киносмотра. «Каннский фестиваль с уважением отнесется к судебному решению, каким бы оно ни было, но мы хотим подчеркнуть, что находимся на стороне создателей фильма и, в частности, на стороне Терри Гиллиама», — говорится в заявлении.
Терри Гиллиам, создавший такие фильмы, как «Бразилия», «Приключения барона Мюнхгаузена», «12 обезьян» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», приступил к съемкам «Дон Кихота» около 20 лет назад, но по различным причинам работа над фильмом неоднократно прерывалась. В итоге картина была закончена только весной 2017 года.
По сюжету картины житель XXI столетия попадает в средневековую Испанию, где его принимают за Санчо Пансу. Ему предстоит выяснить, кто убил Дон Кихота Ламанчского.
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