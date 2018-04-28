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Режиссер Эрнест Ясан попал в аварию
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Режиссер Эрнест Ясан попал в аварию 

Киноафиша 20 минут назад
Фото: Киноафиша
Известный петербургский постановщик и сценарист, один из мэтров «Ленфильма» Эрнест Ясан сегодня попал в автомобильную аварию. Сейчас Эрнест Викторович находится в Елизаветинской больнице. Желаем скорейшего выздоровления режиссеру!
Эрнест Викторович Ясан родился в 1936 году в Латвии. Закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1966 года стал работать на киностудии «Ленфильм».
Эрнест Ясан поставил 15 фильмов, самые известные из которых: «Завьяловские чудики» (1978), «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (1979), «Придут страсти-мордасти» (1981), «Дублер начинает действовать» (1983), «Сон в руку, или Чемодан» (1985), «Нечистая сила» (1989).
Эрнест Ясан является автором книг «Неснятое кино», «След», «Нечистая сила».
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