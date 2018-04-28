Ты не танцуешь — всё потому, что у тебя нет камня. Рецензия на «Мстители: Война бесконечности»

Всё очень плохо — нечеловеческой силы титан Танос рыскает по Вселенной и собирает Камни Бесконечности, дарующие владельцу в буквальном смысле всемогущество. По несчастливому стечению обстоятельств на Земле есть парочка таких, и планета готовится отбить атаку, по сравнению с которой нападение читаури на Нью-Йорк в первых «Мстителях» покажется выстрелом из водного пистолета в щит из вибраниума.

Marvel Studios Inc.

Как понять, что вы стали старым, скучным и неинтересным? Все очень просто — если, идя по улице и слыша звук летящего вертолета, вы не поднимаете голову, чтобы найти его в небе, то вы старый, скучный и неинтересный. Кинематографическая вселенная MARVEL — это эскадрилья из 19 вертолетов, которые уже 10 лет кружат над нашими головами, раз в полгода заставляя нас досматривать до конца титры в кинотеатрах рядом с такими же счастливыми безумцами. И нет, я не говорю, что, если она вам неинтересна, то вы совершаете преступление против кинематографа, поп-культуры и вашего детства, но вообще да.

Marvel Studios Inc.

«Война бесконечности» подводит важнейший итог под событиями киновселенной, сведя в одном фильме полсотни супергероев, на которых нам в кои-то веки не всё равно. Если вы проживали вьетнамские флешбеки с Тони Старком , учились договариваться с Дормамму вместе с Доктором Стрэнджем и подтанцовывали хитам 80-ых вместе со Звездным Лордом, то события фильма будут кидать ваше сердечко из крайности в крайность. Ну, то есть мы, конечно, привыкли к кроссоверам, но так масштабно, изобретательно и увлекательно супергероику еще не делал никто. Но самое крутое даже не это. Лучшее во всем этом великолепии то, что при всей масштабности и беспрецедентности «Война бесконечности» получилась самым камерным, личным и трогательным фильмов MARVEL. Да, вы правильно поняли — в фильме, где Стражи Галактики в кои-то веки встречаются со Мстителями, Тор летает в космосе, а в Ваканде разыгрывается сражение почти властелинкольцовского масштаба, столько драмы и личных переживаний, что в какой-то момент вы почувствуете себя опустошенным.

Marvel Studios Inc.

Слегка пугающе и очень необычно в какой-то момент поймать себя на мысли, что ты понимаешь точку зрения Таноса и в глубине души при определенных раскладах был бы не против его победы. Это крутейшее достижение для все-таки несколько легкомысленного жанра супергероики и особенно для фильмов MARVEL, которые стабильно обвиняют в сливе антагонистов — если ради Таноса нужно было бы сливать злодеев еще в 19 фильмах, это все равно стоило бы того. «Война бесконечности» честна и дает понять, что как раньше уже ничего не будет. Плохо это или хорошо — каждый решает для себя сам. Но осознать, что все было не зря, каждый герой киновселенной был важен и каждое событие 10 лет вело нас к фортепианной (!) теме «Мстителей» на финальных титрах — черт побери, ну именно за такие вещи мы и любим кино.

Marvel Studios Inc.

Третья часть «Мстителей» вышла эпохальной, монументальной и очень трогательной — что бы вы не вообразили о сюжете, вы точно не будете готовы к тому, что увидите в фильме. И я не знаю, можно ли похвалить фильм сильнее. Смотрите в небо почаще — вертолеты очень классные. Евгений Тиунов