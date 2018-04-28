Проклятые картины, скрывающие ужасные истории создания

Ни для кого не секрет, что искусство сильно влияет на человечество. Однако стоит отметить, что это влияние может быть индивидуальным: одни найдут в этих картинах скрытый смысл, другие же просто посчитают их жуткими.