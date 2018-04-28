Проклятые картины, скрывающие ужасные истории создания 

Ни для кого не секрет, что искусство сильно влияет на человечество. Однако стоит отметить, что это влияние может быть индивидуальным: одни найдут в этих картинах скрытый смысл, другие же просто посчитают их жуткими.
"Мученик", художник неизвестен Так и не было найдено имя художника, который создал эту картину. Однако эксперты уверяют, что для написания шедевра мужчина смешал кровь и краску, а после того, как закончил картину, совершил самоубийство. Сейчас полотно находится в собственности Шона Робинсона — оно осталось ему в наследство от бабушки, которая называла картину «картиной сатаны». Шон утверждает, что после того, как он повесил картину в спальне, дети стали жаловаться на плач и шепот неизвестного человека. Произведение без имени, Здзислав Бексиньский Польский художник никогда не называл свои картины. Стоит отметить, что большинство полотен он сжигал через некоторое время, не рассказывая никому о своих намерениях. В последние годы в жизни живописца случилось немало трагедий, включая смерть супруги и суицид сына. Через год после того, как сын ушел из жизни, Здислав покончил с собой. "Человек предполагает, а Бог располагает", Эдвин Лендсир На полотне изображены выдуманные последствия экспедиции в Арктике, которую совершил Джон Франклин в 1845 году. Сейчас картина является частью экспонатов галереи одного из лондонских университетов. Сообщают, что студент, который долгое время смотрел на изображение, по приходу домой повесился по неизвестным причинам. "Женщина дождя", Светлана Телец Сама Светлана уверяет, что полотно она писала несколько часов. Однако во время создания картины у нее не проходило ощущение, что кто-то неизвестный пишет картину ее рукой. Перед тем, как приступить к созданию шедевра, женщина долгое время страдала паранойей и слышала шепот в своей квартире. По словам многочисленных покупателей картины, ее неоднократно возвращали из-за бессонницы и головокружения. "Генерал Бернардо де Гальвеса", автор неизвестен Сейчас изображение испанского генерала украшает американскую гостиницу Galvez. Согласно нескольким интересным историям, связанным с портретом, его невозможно запечатлеть на пленку: картина всегда будет не в фокусе. Неоднократно также говорили о том, что взгляд мужчины проводит постояльцев гостиницы до самого номера. Картина без имени, Лаура П. Лаура создавала картину, опираясь на снимок Джеймса Кидда. Странность полотна в том, что слева от повозки видно тело обезглавленного человека, которого, по словам фотографа, не было — оно появилось в момент печати фото. Как только Лаура завершила свою работу и решила повесить картину в спальне, в доме начали происходить непонятные вещи. Падали книги, разбивались тарелки, а некоторые вещи вовсе пропадали. Через некоторое время женщина сожгла полотно. "Мертвая мать", Эдвард Мунк Мунк известен своей не менее жуткой картиной «Крик». Как оказалось, этот шедевр тоже принадлежит его руке. По словам покупателя, который приобрел это полотно, глаза ребенка постоянно следят за ним, а одеяло на кровати шумит и двигается по ночам.