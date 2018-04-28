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Создатели «Тихого места» начали работать над сиквелом
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Создатели «Тихого места» начали работать над сиквелом 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Paramount Pictures уже начали думать о сиквеле хоррора Джона Красински. Информацию об этом официально подтвердил глава киностудии Джеймс Янопулос.
«Я счастлив сообщить, что мы уже начали работать с ребятами над сиквелом», — заявил Янопулос.
Выступит ли Джон Красински режиссером пока не сообщается. Известно, что производство сиквела хотят запустить уже в этом году.
Напомним, что мировая премьера хоррора «Тихое место» состоялась 9 марта этого года. Фильм заработал 214 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 17 миллионов. Картина рассказывает историю семьи, для которой единственный способ выжить в своем доме — молчать. Главные роли исполнили Джон Красински, Эмили Блант, Ноа Джуп, Милли Симмондс, Леон Рассом, Кейд Вудворд и Дорис МакКарти.
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