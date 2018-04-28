Создатели «Тихого места» начали работать над сиквелом

Paramount Pictures уже начали думать о сиквеле хоррора Джона Красински. Информацию об этом официально подтвердил глава киностудии Джеймс Янопулос.

«Я счастлив сообщить, что мы уже начали работать с ребятами над сиквелом», — заявил Янопулос.

Выступит ли Джон Красински режиссером пока не сообщается. Известно, что производство сиквела хотят запустить уже в этом году.