«Войну и мир» Сергея Бондарчука покажут в программе «Каннская классика»

ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов /. Встреча с самой дорогой картиной в истории мирового кинематографа ожидает в мае аудиторию 71-го кинофестиваля в Канне в рамках программы «Каннская классика». По оценкам французской прессы, съемки на «Мосфильме» киноверсии романа Льва Толстого (1828-1910) «Война и мир» (1965-1969) с многочисленными батальными сценами потребовали почти $100 млн, или $676,5 млн в современных ценах с учетом инфляции.

Только в сцене Бородинского сражения было задействовано около 120 тыс. человек — почти столько же, сколько насчитывала армия Кутузова в реальной битве с силами Наполеона. Даже спустя полвека после премьеры французские кинокритики называют режиссерскую работу Сергея Бондарчука (1920-1994) непревзойденным шедевром.

Превосходящий все ожидания

"Роскошные декорации, великолепные костюмы, тысячи статистов, сотни артиллерийских орудий, тонны пороха, — перечислил французский кинокритик Дамьен Барюэ. — Не может быть никакого сомнения: это грандиозный проект, великолепный спектакль, превосходящий любые ожидания".

По его словам, «сцена первого бала Наташи проникнута такой грацией и чувственностью, что понимаешь: это и есть кино». Рецензенты отмечают, что семичасовая киноэпопея Бондарчука представляет собой синтез кинематографического языка XX столетия. В фильме поднят огромный спектр тем, будь то геополитика, история, этика, эстетика, метафизика, психологический анализ.

В программе «Каннская классика» зрители увидят первую часть картины — " Андрей Болконский ", вышедшую на экраны в 1965 году. Два года спустя, в 1967 году, на внеконкурсном показе Каннского кинофестиваля была представлена вторая серия картины — «Наташа Ростова».

Ближе всех к Толстому

Из всех экранизаций романа Бондарчука эта «ближе всех к Толстому», считает историк и политолог, поклонница русской литературы Эмманюэль Бабилер. «Я не пожалела о семи часах, проведенных в кинозале, — призналась она. — Актеры полностью соответствовали тем образам, которые возникли у меня после чтения романа».

По ее мнению, Вячеслав Тихонов «передал и величественную стать князя Болконского, и его чувство долга точно так, как были они описаны Толстым». Людмила Савельева в роли Наташи «смогла тонко раскрыть загадочную русскую душу». «Это просто прекрасно», — заметила она.

Батальные сцены «грандиозны, одна из них длится 45 минут». «Но и сцена бала ни в чем не уступает, — констатировала она. — Сотни танцоров в интерьерах роскошных дворцов, великолепные костюмы, захватывающ музыка и удивительная пластика движений актеров».

Среди наград, которые получила киноэпопея Сергея Бондарчука, премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм. Устроители Каннского международного киносмотра отметили, что фильм был полностью восстановлен в 2000 году. Реставрационные работы проводились в лабораториях киноконцерна «Мосфильм» под руководством Карена Шахназарова

О Каннском фестивале

Мировой кинофорум в Канне был основан в 1946 году. Программа «Каннская классика» учреждена на фестивале в 2004 году для демонстрации лучших фильмов всех времен.