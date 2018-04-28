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В Сети появился трейлер фильма «Родня» с Джеймсом Франко в главной роли
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В Сети появился трейлер фильма «Родня» с Джеймсом Франко в главной роли 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Лента стала дебютной работой начинающих режиссеров Джонатана и Джоша Бейкеров. В съемках также приняли участие Деннис Куэйд, Майлс Трюитт и Джейк Рейнор. Продюсированием картины занимались Шон Леви и Дэн Коэн, известные по сериалу «Очень странные дела».
В центре сюжета — приключения бывшего заключенного и его младшего приемного брата, вынужденных скрываться от агентов ФБР, бандитов и солдат из потустороннего мира. У последних главные герои случайно похитили оружие, на которое теперь возлагают последнюю надежду на спасение.
Съемки sci-fi драмы проходили в Торонто. Мировая премьера «Родни» намечена на 31 августа 2018 года.
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