В Сети появился трейлер фильма «Родня» с Джеймсом Франко в главной роли

Лента стала дебютной работой начинающих режиссеров Джонатана и Джоша Бейкеров. В съемках также приняли участие Деннис Куэйд , Майлс Трюитт и Джейк Рейнор. Продюсированием картины занимались Шон Леви Дэн Коэн , известные по сериалу «Очень странные дела». В центре сюжета — приключения бывшего заключенного и его младшего приемного брата, вынужденных скрываться от агентов ФБР , бандитов и солдат из потустороннего мира. У последних главные герои случайно похитили оружие, на которое теперь возлагают последнюю надежду на спасение. Съемки sci-fi драмы проходили в Торонто. Мировая премьера «Родни» намечена на 31 августа 2018 года.