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Вышел трейлер сериала «Йеллоустоун» с Кевином Костнером
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Вышел трейлер сериала «Йеллоустоун» с Кевином Костнером 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Paramount Network опубликовали трейлер к новому сериалу «Йеллоустоун», главную роль в котором исполняет двукратный лауреат премии «Оскар» Кевин Костнер. Премьера многосерийной драмы назначена на 20 июня этого года.
В центре сюжета — семья Даттонов, во владении которых находится крупнейшее ранчо в Соединенных Штатах. Однако границы их территории постоянно атакуют земельные застройщики, индейская резервация и Йеллоустонский национальный парк. Джон Даттон и его семья вынуждены столкнуться с реальность, где питьевая вода отравлена нефтяными компаниями, политики распродают государственные ресурсы, а нераскрытые убийства уже давно не новость.
В «Йеллоустоуне» также снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбиль, Дэйв Эннэйбл, Дэнни Хьюстон, Джефферсон Уайт, Гретхен Мол, Джилл Хеннесси, Патрик Ст. Эсприт и Иэн Боэн.
Режиссером и автором серила выступает номинант на премию «Оскар» Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Убийца»). Исполнительными продюсерами являются Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии»).
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