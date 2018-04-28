Вышел трейлер сериала «Йеллоустоун» с Кевином Костнером

Paramount Network опубликовали трейлер к новому сериалу «Йеллоустоун», главную роль в котором исполняет двукратный лауреат премии «Оскар» Кевин Костнер . Премьера многосерийной драмы назначена на 20 июня этого года.

В центре сюжета — семья Даттонов, во владении которых находится крупнейшее ранчо в Соединенных Штатах. Однако границы их территории постоянно атакуют земельные застройщики, индейская резервация и Йеллоустонский национальный парк. Джон Даттон и его семья вынуждены столкнуться с реальность, где питьевая вода отравлена нефтяными компаниями, политики распродают государственные ресурсы, а нераскрытые убийства уже давно не новость.

Режиссером и автором серила выступает номинант на премию «Оскар» Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Убийца»). Исполнительными продюсерами являются Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии»).