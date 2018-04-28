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В Сети появился полнометражный трейлер «Смолфута»
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В Сети появился полнометражный трейлер «Смолфута» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер нового мультфильма «Смолфут». Автором мультипликации выступил режиссер и сценарист Кэри Киркпатрик, известный по работе над «Смурфиками 2», «Паутине Шарлотты» и «Побегом из курятника».
В центре сюжета анимационной истории — приключение йети (снежного человека или «бигфута») Миго, впервые в жизни встретившего человека («смолфут» — «small foot» — маленькая ступня).
В оригинальной версии главные роли озвучивают комик и телеведущий Джеймс Корден, актеры Ченнинг Татум, Яра Шахиди, Джина Родригес, Денни де Вито, баскетболист Леброн Джеймс, певица Зендайя и рэпер Common.
В мировой прокат «Смолфут» выйдет 28 сентября 2018 года. Российская премьера мультфильма назначена на 25 октября.
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