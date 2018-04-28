В Сети появился полнометражный трейлер «Смолфута»

Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер нового мультфильма «Смолфут». Автором мультипликации выступил режиссер и сценарист Кэри Киркпатрик , известный по работе над «Смурфиками 2», «Паутине Шарлотты» и «Побегом из курятника».

В центре сюжета анимационной истории — приключение йети (снежного человека или «бигфута») Миго, впервые в жизни встретившего человека («смолфут» — «small foot» — маленькая ступня).

В мировой прокат «Смолфут» выйдет 28 сентября 2018 года. Российская премьера мультфильма назначена на 25 октября.