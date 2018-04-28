Премьера «долгостроя» Гиллиама снова под вопросом

Самый известный "долгострой" в кинематографе — "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама — снова переживает не лучшие времена.

Премьера была назначена на 19 мая, в день закрытия Каннского кинофестиваля, но французская студия Alfama Films Production оспорила это решение как правообладатель. Суд состоится 7 мая.

Сюжет ленты разворачивается в Испании XVII века, куда попадает главный герой Тоби Грисони, наш современник. Он занимает место Санчо Пансы и должен разобраться, кто и за что убил Дон Кихота.

Съемки картины в общей сложности продолжаются уже 20 лет. За это время не раз приостанавливалось финансирование, актер Жан Рошфор , игравший Дон Кихота, сломал ногу (и в итоге роль Рыцаря печального образа ушла к Джонатана Прайсу), декорации разрушались из-за урагана. Проект также покинули Джонни Депп Юэн Макгрегор , которые пробовались на роль Тоби.

Сложной истории создания фильма посвящена документальная лента "Затерянные в Ла-Манче".

В этом году Терри Гиллиам ("Страна приливов", "Король-рыбак", "Воображариум доктора Парнаса") заявил, что работа над картиной наконец закончена, но, очевидно, до благополучного выхода на экран еще далеко.