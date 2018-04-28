Автор фильма «Футбольные банды»: Футбольный хулиганизм — это возможность более-менее легально подраться

Автор документального фильма RTД «Футбольные банды», не раскрывающий своего имени, признался, что фильм BBC о российских фанатах не стал для него мотивацией в работе.

— В отличие от наших английских коллег, нам хотелось сделать что-то более достойное, — приводит « RT на русском » слова автора фильма. — Мы постарались объективно показать ситуацию, в то время как их творение получилось довольно спекулятивным. Есть ощущение, что стоит ожидать новых материалов в преддверии чемпионата мира по футболу в России.

— Какой опыт вы лично вынесли из этой работы? — В процессе съемок стало ясно, что для этих людей спорт является не мотивацией, а лишь поводом к драке. Я подозревал об этом ранее. Например, грекам не важен даже вид спорта, значение имеют лишь клубные цвета. Они устраивают потасовки на волейбольных, баскетбольных и других матчах. Главное для них — победа в стычке, а не успех команды. Футбольный хулиганизм — это возможность более-менее легально подраться.