Ричард Гир стал жертвой вымогательства

Мелкая кинокомпания требует актера выплатить сумму в полмиллиона долларов за фильм, которого не было.

В очень нестандартной ситуации оказался недавно Ричард Гир . Будучи адептом буддизма, актер решил спродюсировать экранизацию книги Джорджа Крейна «Кости мастера: буддистский монах в поисках затерянного сердца Китая». Согласно договору, который Гир заключил с компанией Random Acts Entertainment аж в 2009 году, он должен был продюсировать фильм, а также участвовать в сценарии и сыграть главную роль.

В итоге стороны не сработались, и виной тому, как утверждает Гир, стало неадекватное развитие сценария с подачи Random Acts Entertainment. Несмотря на разногласия компания потребовала от Гира продолжать работу над проектом или оплатить $500 000 за отказ.

Ранее актер уже судился с Random Acts Entertainment за права на экранизацию книги, но безрезультатно. Теперь на фоне громкого скандала Гир собирается таки довести дело до конца. Представители компании пока никак не комментируют ситуацию.